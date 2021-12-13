影／台中人父抱小孩擋公車 最後結局...乘客超無奈

網路社群Dcard網友爆料，9日上午8時許，台中市有名男子抱著小孩擋在公車前，因公車司機不讓男子上車，不過因台中市的BRT站體在維修，依規定公車需到站才能開啟車門讓乘客上下車，男子因司機不願開門，所以一度擋在公車前，引發交通堵塞，不過後來男子遭勸離後，公車也拋錨，車內乘客只能無奈下車走到其他站搭車，台中市第六警分局表示，男子行為違反道交條例可罰300元，不過全案因無接獲檢舉，所以無告發。

台中市第六警分局永福所副所長楊永存說，全案發生時，勤務中心並未接獲報案，研判是男子擋公車的時間不長，而根據網路的影片，現場阻擋公車的時間不長，而男子阻擋公車的行為，有違反道路交通管理處罰條例規定，在交通頻繁的道路，或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可罰300元。

台中市第六警分局表示，男子如果持續堅持阻擋公車的行為，也有可能構成刑法的強制罪，提醒民眾，遇到糾紛因理性處理，或是通知警方到場協處，不要用阻礙交通、妨害別人人身自由的方式，表達意見。

網路社群Dcard在9日有網友爆料，他在當天上午8時許，搭公車上班時，行經東海大學、台中榮總附近時，有一名男子因BRT站體近來正在維修找不到公車站，趁公車停等紅燈時，抱著小孩，要求要上車，不過因公車規定，除了到站外，不能任意讓乘客上下車。