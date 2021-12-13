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影／台中人父抱小孩擋公車 最後結局...乘客超無奈

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

網路社群Dcard網友爆料，9日上午8時許，台中市有名男子抱著小孩擋在公車前，因公車司機不讓男子上車，不過因台中市的BRT站體在維修，依規定公車需到站才能開啟車門讓乘客上下車，男子因司機不願開門，所以一度擋在公車前，引發交通堵塞，不過後來男子遭勸離後，公車也拋錨，車內乘客只能無奈下車走到其他站搭車，台中市第六警分局表示，男子行為違反道交條例可罰300元，不過全案因無接獲檢舉，所以無告發。

台中市第六警分局永福所副所長楊永存說，全案發生時，勤務中心並未接獲報案，研判是男子擋公車的時間不長，而根據網路的影片，現場阻擋公車的時間不長，而男子阻擋公車的行為，有違反道路交通管理處罰條例規定，在交通頻繁的道路，或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可罰300元。

台中市第六警分局表示，男子如果持續堅持阻擋公車的行為，也有可能構成刑法的強制罪，提醒民眾，遇到糾紛因理性處理，或是通知警方到場協處，不要用阻礙交通、妨害別人人身自由的方式，表達意見。

網路社群Dcard在9日有網友爆料，他在當天上午8時許，搭公車上班時，行經東海大學、台中榮總附近時，有一名男子因BRT站體近來正在維修找不到公車站，趁公車停等紅燈時，抱著小孩，要求要上車，不過因公車規定，除了到站外，不能任意讓乘客上下車。

公車司機未開門，並廣播要求男子離開，不過男子就抱著小孩，阻礙公車通行，也造成後方交通堵塞，男子叫囂一陣子之後，就自己退到路旁，但公車拋錨，無法行駛，司機只好讓乘客下車，到附近的公車站搭乘其他車輛通行，乘客在下車時，還聽到該名男子朝著公車司機叫囂「你就是沒有同情心」，讓乘客聽得很無奈。

台中市一名男子9日上午抱著小孩，在東海大學附近的車道擋著公車，因司機不讓他上車，過程被車內乘客拍下，上傳網路社群。圖／摘自Dcard
台中市一名男子9日上午抱著小孩，在東海大學附近的車道擋著公車，因司機不讓他上車，過程被車內乘客拍下，上傳網路社群。圖／摘自Dcard
台中市一名男子9日上午抱著小孩，在東海大學附近的車道擋著公車，因司機不讓他上車，過程被車內乘客拍下，上傳網路社群。圖／摘自Dcard
台中市一名男子9日上午抱著小孩，在東海大學附近的車道擋著公車，因司機不讓他上車，過程被車內乘客拍下，上傳網路社群。圖／摘自Dcard

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