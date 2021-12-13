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15歲少女負氣離家坐公園哭2小時 鄰居關心報警勸返家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市15歲少女跟母親吵架，竟賭氣離家到附近公園，隻身一人坐在木椅上哭泣2小時，鄰居上前關心並報警。警方到場傾聽少女心事，原來少女認為母親管教太嚴格，爭吵後外出又擔心返家遭母親責罵，在公園不知所措哭泣，經警方勸導，平安將少女送返回家，化解家務事。

上週六晚間9點多，台中市警局大甲分局外埔所接獲報案，一名15歲少女在公園內哭泣2小時，員警李慶南、戴采瑩趕到現場，只見黃姓少女相當傷心，並哭訴母親管教她太嚴格，母女倆吵架後，她氣得離家出走，又害怕回家再遭母親責罵，在公園逗留不敢回家。

晚上氣溫驟降，少女僅穿薄外套，警方擔心她著涼，黃姓少女的鄰居也在旁苦口婆心安慰少女，並告知少女，家中電燈未熄，大門未上鎖，母親仍在家中等待少女返家，少女這才釋懷，答應在員警陪同下返回家中。

大甲警分局外埔派出所長紀適華表示，國中正值青春期荷爾蒙變化，青少年情緒較易不穩，父母更需耐心聆聽孩子想法，關懷陪伴，適時建議並開導孩子，如有意見衝突，建議彼此冷靜再做溝通，避免傷雙方和氣，造成家庭失和，也鼓勵家長以溝通代替責罵，關心青少年的心理狀況，預防偏差行為發生。

台中市15歲少女跟母親吵架，竟賭氣離家到附近公園哭泣2小時，警方與鄰居輪番關心，傾聽少女心聲，經警方勸導，平安將少女送返回家。圖／讀者提供
台中市15歲少女跟母親吵架，竟賭氣離家到附近公園哭泣2小時，警方與鄰居輪番關心，傾聽少女心聲，經警方勸導，平安將少女送返回家。圖／讀者提供

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