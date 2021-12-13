「嘉玲」騙老翁投資外匯賺大錢 警察潑冷水讓他清醒
基隆市黃姓老翁從社群軟體LINE，接到自稱是跟他認識多年的「妹妹」，名叫嘉玲的女子傳來訊息，說她靠投資外匯一夜致富。老翁心動也想投資賺錢，到信用合作社匯款時，行員通報警方到場協助了解。老翁出示對方傳給他的投資對帳單給警察看，認為並非被騙。員警勸他說，公司、對帳單都是假的，老翁慢慢恢復冷靜，才保住老本。
基隆警三分局今早表示，七堵派出所9日上午10點多接到二信七堵分社行員通報，有名男子臨櫃想要匯款10萬元，投資買外匯，擔心他是遇到詐騙集團，請警方派員協助。
警員劉芊瑜、朱富民前往現場，詢問黃姓老翁為什麼想要投資外匯？他說1名自稱「嘉玲」的女子，透過LINE與他聯繫，說是他熟識已久的妹妹，兩人開始聊天。她不斷告訴他如何靠投資外匯一夜致富，甚至傳送投資對帳單給他，證明所言不假。
老翁心動匯款時，行員覺得不尋常通報警方。劉芊瑜、朱富民查看老翁與對方傳送的訊息內容後，告訴老翁那是詐騙集團慣用的「假投資、真詐騙」手法，希望他不要上當。員警要他先不要急著匯款，並請他到派出所了解更多詐騙集團行騙案例，老翁才相信一夜致富是騙局。
基隆警三分局呼籲，詐騙手法不斷更新，詐騙集團常以「猜猜我是誰」等方式，謊稱是親戚或好友，民眾輕信後降低戒心，再假借各種理由要求被害人匯款。提醒民眾如有不明人士透過通訊軟體加好友，應小心謹慎查證，遇到要求投資或交付財物等可疑狀況，可撥打110報案電話或165反詐騙電話諮詢，以免被騙蒙受損失。
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