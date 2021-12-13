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失聯移工拿翻拍居留證矇騙警 外貌差太大露餡遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

28歲阮姓越南籍移工前年底持工作簽證來台居留，今年逃逸遭雇主通報失聯，日前到高雄找友人，卻因兩人發生爭吵，民眾見狀報警，警方到場，阮女還藉故要進入屋內拿證件，後來又出示他人證件，因外貌差太多，經查才發現通報失聯長達10個月的移工，警詢後，將她依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊。

仁武警分局鳥松分駐所，本月接獲民眾報案，稱有外籍移工發生爭執，員警到場時，只見兩名女子在爭吵；其中一名是39歲陳姓越南籍配偶，來台多年已取得身分證，另一名外籍女子見到警察卻不斷躲躲藏藏。

該名外籍女子，還試圖藉故要進屋內拿證件，但員警覺得可疑便急忙阻止，隨後她變出示手機翻拍的居留證，因照片與本人並不相像露餡。

經查，該名女子為阮姓越南籍移工，2019年12月持工作簽證來台，原在北部某科技公司工作，今年2月逃逸，雇主通報失聯，在台藏匿將近10個月。警詢後，將阮女依違反入出國及移民法移送高雄專勤隊。

28歲阮姓越南籍女移工，今年2月逃逸，雇主通報失聯，在台藏匿將近10個月。記者陳弘逸／翻攝
28歲阮姓越南籍女移工，今年2月逃逸，雇主通報失聯，在台藏匿將近10個月。記者陳弘逸／翻攝
28歲阮姓越南籍女移工，今年2月逃逸，雇主通報失聯，在台藏匿將近10個月。記者陳弘逸／翻攝
28歲阮姓越南籍女移工，今年2月逃逸，雇主通報失聯，在台藏匿將近10個月。記者陳弘逸／翻攝

移工 移民署

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