台南市出租套房半夜失火 承租戶倉皇逃生
台南市北區南園街一棟4樓大樓，裡面都是出租套房，今天清晨近1點2樓某間套房突起火燃燒，其他承租房客聞到煙味，半夜中驚醒倉皇逃出。火勢約在20分鐘後控制，消防人員逐層清點並帶下3名男房客，3人沒有大礙，最後並與房東確認承租17戶19名房客都已安全疏散。
「北區南園街出租套房起火，2樓竄出明火，台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨零點54分接獲報案，位於南園街有出租套房起火，中心出動公園、中正、和緯、東門等消防分隊及第六大隊前往搶救。
消防人員到場後，見2樓有明火竄出，馬上出水線滅火，火勢約在20分鐘後控制。林姓男承租戶說，起火點在他2樓房內，他放置衣服的地方突然起火，他趕快跑下樓。其他2樓男房客表示，他當時還沒有睡，聞到火燒煙味，連忙呼叫其他房客下樓。
火勢控制後，消防人員擔心整棟4樓還有人沒有下樓，向房東取得各房間鑰匙，逐一打開房間清查，先後從2樓帶下2名男房客，3樓帶下1名男房客，3人都沒有大礙。最後並和房東確認， 承租17戶19名男女房客都已安全疏散。
消防局說，至於起火真正原因，待火災調查科人員進一步鑑識查明。
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