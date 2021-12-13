獨／採花大盜偷遍全台 新竹花市珍稀植物遭竊損失6位數

新竹縣新埔鎮一間花市日前遭到採花大盜光顧，趁店員忙碌之餘竟大膽偷遍店內高價盆栽，店家損失達數十萬元，沒想到相隔不到一星期，前天（11日）同一名採花大盜再度上門行竊，早有驚覺的店家當場將他人贓俱獲，才知道他正是偷遍全台的植物慣竊，經同業回報統計受害店家恐達數十家，損失金額達上百萬元。

據了解，其中一家受害的店家百木達花市是新竹地區最大的花市業者，店內販售高檔觀葉植物盆栽，如泰國進口的蔓綠絨、觀音蓮等稀有熱帶植物，沒想到董姓男子（42歲）竟然眼光更獨到，盯上店家擺放在架上的日本白斑龜背芋，單一盆市價就近2萬元，他連偷4盆，讓業者損失慘重。

業者無奈表示，董嫌不止盯上日本白斑龜，甚至還有昂貴的大理石蔓綠絨同樣遭竊，前後至少20多盆盆栽，損失達6位數；董嫌第一次被發現上門行竊是在5日中午，當天因為周末假日，花市顧客繁多，店員接客應接不暇，董嫌便先將架上高價的盆栽假意挑選購買，放入背包，甚至手提袋內，再伺機放置在角落，等店員視線範圍移開，他再悄悄帶離。

不過董嫌5日當天上午就已經先在台北士林的台北花卉村犯案，竊取數盆價值2千元的白雲蔓綠絨，中午又馬不停蹄飛奔南下新竹繼續行竊，隨後將得手而來的贓物帶回台北，透過網路、臉書銷贓，業者就稱竊嫌實在可惡，將偷來的昂貴珍稀盆栽賤賣，只用不到萬元脫手。

實際上5日當天下午4時許，北市警方就循線將他逮捕，移送士林地檢署偵辦，沒想到他賊心不死，交保後不到一周，11日他再次光顧新竹百木達花市，這次店家早有警覺，發現竊嫌身影後立刻報警，等100公尺外的褒忠派出所員警趕到時，當場在他的背包內發現好幾盆名貴盆栽，立刻就以現行犯上銬逮捕，扭送警局。

可是店家泣訴，嫌犯根本抓不怕，交保後繼續犯案，據同業回報，就連彰化田尾都有業者受害，甚至早在今年9月，嫌犯就在台北內湖花市犯案，根本是偷遍全台，粗估全台受害店家損失達上百萬元，因此店家也勇敢站出來呼籲同業指認，不能再有人受害，同時也感謝新埔警分局積極協助、順利逮人。