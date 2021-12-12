被盜帳號？美國學校遭揚言開槍 學生提告妨害電腦使用

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區的台北美國學校，疑似遭人在社群軟體上揚言開槍，校方緊急發布通知明日停課一天。今晚1名學生在家長陪同下至警局報案，他聲稱「帳號遭盜用」提告妨害電腦使用罪，警方已受理報案，將清查涉案訊息ＩＰ釐清案情，並確保學校安全。

今晚一名學生在家陪同下，前往信義分局三張犁派出所報案，學生指出因為社群軟體帳號遭盜用，才會有揚言開槍的訊息，並完成製作筆錄，提告妨害電腦使用罪嫌。

警方稍早證實，這名學生為案件當事人，疑似因社群帳號遭盜用，在家長陪同下報案，今晚製作筆錄後將轉往士林分局配合警方釐清案情，全案將委由刑事單位火速清查發布涉案訊息的ＩＰ；士林警分局預計明日上午統一對外說明美國學校遭恐嚇案。

據悉，美國學校接獲學生家長反應，在社群媒體上看到有人揚言要在學校內開槍，對此消行驚嚇不已，校方討論後今晚緊急發出家長通知信，強調為了確保學生安全，採取最謹慎作法，明天停課一天，非必要人員請勿進入校園。

警方指出，受理報案後已向校方、學生家長了解涉嫌恐嚇公眾之社群訊息，涉案帳號發文指出因不滿黑人明天早上將在學校開槍，請朋友們不要到學校等，警方對於訊息真實度存疑，將漏夜調查訊息的真實性。

家長看到社群發現，有人發布揚言在校內開槍訊息。記者蕭雅娟／翻攝
家長看到社群發現，有人發布揚言在校內開槍訊息。記者蕭雅娟／翻攝

美國 恐嚇

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