台南民宿傳出爆裂聲 消防人員發現熱水器爆管漏水
台南市中西區南門路1家民宿，今晚近10點傳出爆裂聲，民眾驚聞聲響，外出察看，發現民宿5樓頂冒煙，消防人員接獲報案到場了解，竟是5樓熱水器水管爆管後，造成巨大聲響及漏水，消防人員馬上關閉供水開關，至於爆管真正原因待進一步鑑定釐清。
台南市消防局救災救護中心，今晚9點49分接獲民眾報案，位於南門路民宿傳出爆裂聲，中心出動 中正、公園分隊、南門、東門等消防分隊及第七救災救護大隊消防人車前往救援。
大批消防人員到達現場未發現明顯火煙，經逐樓層搜索，發現疑是5樓熱水器不明原因發生爆管，造成巨大聲響及漏水，現場有燒融的異味。
消防人員馬上關閉供水開關，還好無人員傷亡及釀災，民宿業者緊急請水電人員前來查處，真正肇事原因由消防局人員會同警方深入調查中。
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