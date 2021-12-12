台南民宿傳出爆裂聲 消防人員發現熱水器爆管漏水

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區南門路1家民宿，今晚近10點傳出爆裂聲，民眾驚聞聲響，外出察看，發現民宿5樓頂冒煙，消防人員接獲報案到場了解，竟是5樓熱水器水管爆管後，造成巨大聲響及漏水，消防人員馬上關閉供水開關，至於爆管真正原因待進一步鑑定釐清。

台南市消防局救災救護中心，今晚9點49分接獲民眾報案，位於南門路民宿傳出爆裂聲，中心出動 中正、公園分隊、南門、東門等消防分隊及第七救災救護大隊消防人車前往救援。

大批消防人員到達現場未發現明顯火煙，經逐樓層搜索，發現疑是5樓熱水器不明原因發生爆管，造成巨大聲響及漏水，現場有燒融的異味。

消防人員馬上關閉供水開關，還好無人員傷亡及釀災，民宿業者緊急請水電人員前來查處，真正肇事原因由消防局人員會同警方深入調查中。

▲台南市中西區南門路1家民宿晚上傳出爆裂聲，消防人員發現是5樓熱水器發生爆管，造成巨大聲響及漏水。圖／民眾提供
▲台南市中西區南門路1家民宿晚上傳出爆裂聲，消防人員發現是5樓熱水器發生爆管，造成巨大聲響及漏水。圖／民眾提供

民宿 漏水 台南

延伸閱讀

鐵捲門破門功夫 平時訓練對救災幫助大

鐵皮工廠4300公斤爆竹堆積如山 重罰業者60萬元

女童上廁所被馬桶卡住 被消防圍住淡定玩手機 真心一問網友笑翻

一起睡在田中央！ 8間宜蘭超療癒「稻田系」民宿　與大自然共度好愜意

相關新聞

台南民宿傳出爆裂聲 消防人員發現熱水器爆管漏水

台南市中西區南門路1家民宿，今晚近10點傳出爆裂聲，民眾驚聞聲響，外出察看，發現民宿5樓頂冒煙，消防人員接獲報案到場了解...

新竹榮總名醫接生到一半「中離哈菸」？ 院方澄清：絕無可能

台北榮總新竹分院婦產科名醫，遭人爆料指控在院內抽菸，甚至替人接生時還中離跑出去哈菸、罔顧母嬰身體健康；院方澄清醫師不可能...

新北三芝住宅火警 老翁煮食不慎引發廚房失火

新北市三芝區今晚發生住宅火警，74歲許姓老翁在家煮食不慎引發廚房失火，幸好消防隊及時趕抵滅火，救出老翁和行動不便的80歲...

被盜帳號？美國學校遭揚言開槍 學生提告妨害電腦使用

台北市士林區的台北美國學校，疑似遭人在社群軟體上揚言開槍，校方緊急發布通知明日停課一天。今晚1名學生在家長陪同下至警局報...

東哥遊艇海上火燒船！船員滅火後運返高雄港 尚待船東指示

貨船BBC VIRGINIA載著3艘台灣知名東哥遊艇要赴美交貨，不料在彰化外海發生火災，造成船尾的遊艇毀損。火災當下船員...

影／「玩命關頭」電影桃科上演 上百汽機車飆車瘋圍觀

桃園市觀音區桃科九路今天凌晨傳出上百輛汽機車或改裝車輛聚集在道路競速，甚至以上百公里競速飆車，有如電影「玩命關頭」情節，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。