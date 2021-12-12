新北三芝民宅起火 警消迅速救出受困老夫妻

中央社 / 新北12日電

新北市三芝區淡金路二段某社區大樓今晚發生火警，一對老夫妻疑煮東西不慎引發廚房火警，兩人受困屋內，幸警消迅速趕到滅火並將老夫妻救出，經送醫後已無大礙。

現場警消指出，這起火警發生在晚間7時30分，家住社區3樓年約80歲的老夫妻疑似炊食不慎時，使得廚房燒起來，老夫妻因行動不便受困在客廳。

警消表示，鄰居發現火警時立即通報119，以及試圖拿滅火器滅火救人，但因濃煙太大而無法入內。警消獲報迅速到場並在10分鐘就撲滅火勢，順利救出受困的老夫妻。

警消指出，所幸兩人僅嗆傷，意識清楚送淡水馬偕醫院治療。警消初勘火場發現起火點疑似在廚房排油煙機，但確實起火原因仍待進一步調查釐清。

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