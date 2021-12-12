新竹榮總名醫接生到一半「中離哈菸」？ 院方澄清：絕無可能

台北榮總新竹分院婦產科名醫，遭人爆料指控在院內抽菸，甚至替人接生時還中離跑出去哈菸、罔顧母嬰身體健康；院方澄清醫師不可能在接生手術時還抽菸，但坦承該醫師確實有抽菸習慣，已協助輔導戒菸中，院內其他醫護則認為醫師是遭人爆料中傷，實際上地方上的產婦都對他很信任。

院方表示，指控中所稱醫師在替產婦接生到一半時，還離開產房到外頭抽菸的說法並非事實，因為如果醫師真的有這樣的行為，回到產房內一定也是滿身菸味，早就會被其他醫護同仁或是分娩中的產婦所發現，且出入產房穿脫手術服非常不便，院方認為這指控是子虛烏有。

根據員工爆料指出，該名醫師是新竹榮總婦產科主任，長期在醫院內抽菸，甚至值班室內菸蒂堆積如山，但明明醫師抽菸的行為全院員工都知情，院方卻不敢開鍘，只因該醫師是新竹偏鄉唯一的接生醫師，怕一旦醫師遭懲處，醫院會招不到婦產科醫師。

據了解，該醫師從國防醫學院醫學系畢業後，就一直服務於榮民醫院體系，更在新竹地區耕耘20多年，幾乎新竹縣尖石、五峰及竹東大多數的女性，都是經由他之手順利生產，目前他也的確是竹縣偏鄉唯一可依靠的婦產科主任醫師。

院方稱有找來該名醫師了解情況，據悉醫師也坦承自己有抽菸習慣，但是稱實在是因為工作壓力大，一人要服務3鄉鎮的產婦，還要負責院內腹腔鏡手術，因此才會在非值班時抽菸，藉口則是以此排解工作壓力。

院方今天表示，已經由菸害防制專家小組介入，要輔導、協助醫師戒菸，此外也會將檢舉內容依違反菸害防制法，移交衛生局進行裁罰，同時院內也會召開考績會進行懲處，不過目前還需要調查醫師抽菸行為對院內醫護同仁及病患造成的影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康