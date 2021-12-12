新北三芝住宅火警 老翁煮食不慎引發廚房失火

新北市三芝區今晚發生住宅火警，74歲許姓老翁在家煮食不慎引發廚房失火，幸好消防隊及時趕抵滅火，救出老翁和行動不便的80歲賴姓妻子，兩人僅輕微嗆傷送醫觀察。

這場火警發生在晚間7時30分左右，地點是三芝區淡金路二段某一個共有4百多戶、樓高12層的大型社區，其中1幢的3樓住宅冒出濃煙，屋內只有一對老夫婦同住。

鄰居報案指稱第一時間想要開門進入搶救，但因濃煙太大無法進入，只能在門口使用滅火器噴灑，還是無法無法撲滅，連忙報案通知有人受困。三芝消防分隊迅速趕抵，立即佈署水線進入搶救，從客廳救出74歲許姓老翁，自臥室救出行動不便的80歲賴姓老婦。