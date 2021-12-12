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東哥遊艇海上火燒船！船員滅火後運返高雄港 尚待船東指示
貨船BBC VIRGINIA載著3艘台灣知名東哥遊艇要赴美交貨，不料在彰化外海發生火災，造成船尾的遊艇毀損。火災當下船員自行滅火後，繼續開往中國大陸江蘇大豐港，並在大豐港完成海事簽證。完成簽證和船隻檢查後，原船載著毀損的遊艇返回高雄港。
高雄港務公司表示，公證公司已在今天早上派員上船進行貨損公證工作，此船的船務代理威爾森公司表示，該船預定稍後9點移至外海錨區停泊，等船東與貨主協商後續處理，再進港進行後續工作。
航港局表示，BBC VIRGINIA11月27日在高雄港完成遊艇裝載後，在凌晨12點21分離港，當天的下午2點50分就通報貨船船頭貨物失火，船員自行滅火，在隔天的早上9點完全撲滅火勢，並繼續往北航行，並在12月2日抵達中國大陸大豐港。
交通部航港局南部航務中心主任張博彥，依照海事報告規則規定，船舶如果是在海上航行發生狀況，可到下一個到達港口辦理海事簽證，張博彥說，海事簽證就像是發生狀況去警察局備案。因為貨船有發生狀況，因此也在大豐港經過船級社DNV檢查，確定船隻狀況可以航行，也獲得適航報告。
在12月8日才啟航回高雄港，停在38號碼頭，並在昨天進行貨物調查，也等待船東指示是否將燒損遊艇卸下。航港局也說，因已有適航報告，不會再對BBC VIRGINIA進行任何管制動作。
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