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鐵捲門破門功夫 平時訓練對救災幫助大

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

隨著現今建築整體設計感提升，鐵捲門多樣化，材質越趨堅固，救災難度也相對提升，如何快速且正確地建立適當開口，入室搶救，也是消防人員尤為重要的救災技術。桃市府消防局第四大隊今在圳頂分隊舉辦鐵捲門切割訓練，藉以增進救災效率。

此次訓練針對各式鐵捲門的種類及特性逐一介紹，並使用破壞器材，以較有效率方式進行切割，藉由遊戲方式進行，設計關卡對鐵捲門切割出指定圖形，為傳統的訓練增添新風貌。

另外，本次訓練人員結合消防人員及義勇消防人員一同訓練技術，培養民力與消防間的默契。義消人員機動性強且救災技能精良，第一時間於救災現場集結，接收任務指派，擔任建立開口的重要角色，亦能結合義勇消防人員之力，使現有的消防人力更多投入在主要搶救工作上。

消防局第四大隊長郭百倫表示，轄區內大大小小的火警，皆有熱情的義勇消防人員到場協助救災，著實提供消防人員很大的助益。本次訓練除了針對消防單項技術進行操作，也增進消防人員與義消人員的配合及默契，期盼未來持續於救災現場齊心合作。

隨著現今建築整體設計感提升，鐵捲門多樣化，材質越趨堅固，救災難度也相對提升。記者翁唯真／翻攝
隨著現今建築整體設計感提升，鐵捲門多樣化，材質越趨堅固，救災難度也相對提升。記者翁唯真／翻攝
此次訓練針對各式鐵捲門的種類及特性逐一介紹，並使用破壞器材，以較有效率方式進行切割。記者翁唯真／翻攝
此次訓練針對各式鐵捲門的種類及特性逐一介紹，並使用破壞器材，以較有效率方式進行切割。記者翁唯真／翻攝

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