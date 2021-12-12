影／「玩命關頭」電影桃科上演 上百汽機車飆車瘋圍觀

桃園市觀音區桃科九路今天凌晨傳出上百輛汽機車或改裝車輛聚集在道路競速，甚至以上百公里競速飆車，有如電影「玩命關頭」情節，現場更吸引大批青少年男女圍觀，警方據報趕到，現場汽機車主、青少年騎士發現立即鳥獸四散，警方表示，當場未抓到涉嫌人、車，但調閱監視器「以車追人」 ，已掌握車主資料將依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

大園警方調查，大園、觀音的台61、台66線平面道路及桃園科技園區附近道路筆直，深夜凌晨人車少，屢屢聚集改裝車輛飆車競速，擾亂當地安寧，估計上百輛汽機車或改裝汽機車聚集在桃科九路附近競速飆車，網友PO網討論，引起網友熱議。