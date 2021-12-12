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花蓮玉里鎮動物醫院起火 消防局派多個分隊搶救暫無人傷亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮光復路一棟平房今天傍晚5時許不明原因起火，花蓮縣消防局派遣玉里、觀音、東里分隊前往搶救，但火勢猛烈、水量不足，加派光復、瑞穗分隊等前往支援，經50分鐘不停灌救後，終於控制火勢，目前無人員傷亡。

消防局今天傍晚5點3分接獲民眾報案，表示玉里鎮光復路有一棟1樓平房起火燃燒，裡面應該沒有人，消防局派遣玉里、觀音、東里分隊前往救火，但火勢太大，火舌從窗戶竄出，需要更多人力及水源，緊急再加派瑞穗、光復、鳳林等多個分隊前往，傍晚5點57分控制火勢，詳細起火原因及財物損失尚待警消調查。

【中央社】

花蓮縣玉里鎮光復路一棟鐵皮屋造的動物醫院今天下午5時許竄出火焰，波及隔鄰3棟房舍，消防局獲報後，立即派遣3個分隊前往灌救，所幸鐵皮屋內無人在場，未釀傷亡。

花蓮縣消防局表示，下午5時許接獲民眾報案，指玉里鎮光復路有房屋失火，立即派遣玉里分隊、觀音分隊、東里分隊等人車前往救援。

現場民眾表示，起火的房子是一家動物醫院，今天休假沒有開業，不知道怎麼會失火，醫院內也不知道有沒有動物受困。

花蓮下午刮起東北風，受陣陣大風影響，火勢不小，濃煙密布，波及連棟鄰屋3間民宅，消防人員拉水線灌救，大火在屋內悶燒，1個多小時後才控制火勢，起火原因待火調鑑識人員調查鑑定。

花蓮玉里鎮光復路一棟平房今天傍晚5時許不明原因起火，花蓮縣消防局派遣多個分隊搶救，目前無人員傷亡。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮光復路一棟平房今天傍晚5時許不明原因起火，花蓮縣消防局派遣多個分隊搶救，目前無人員傷亡。圖／民眾提供

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