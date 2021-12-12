男子遭球棒隊拖下車痛毆 高市警鎖定人車追查

臉書社團「爆料公社」一則影片指出，日前旗山有多名男子手持球棒，脅迫一名男子下車，還不斷追打狠毆。高雄市警察局旗山分局表示，未接獲相關報案，但已調閱監視器鎖定涉案人車追緝。

今天下午2時許，有匿名網友在「爆料公社」貼出一則長約32秒的影片，並寫下「12/9號高雄旗山，旗屏路上…棒球隊又上演」等文字。

影片顯示，深夜有近10名男子，其中多人手持球棒，脅迫一輛黑色汽車內的男子下車，而此車的左右車門已被打開。一名手持球棒的男子還鑽入車內打人，最後車內男子受不了下車逃跑，過程中還一度跌倒，但仍不斷遭多名手持球棒的男子緊追狠毆。

旗山分局偵查隊長黃政義下午接受媒體訪問表示，旗山分局未接獲相關報案，但目前已依據上傳影片，調閱路口監視器，並掌握涉案車輛和特定人員查緝中。

警方追查，此事發生地點在旗屏一路，其中一輛涉案車輛也被警方認出。目前警方已鎖定涉事人、車到案說明。旗山分局重申，警方對於球棒隊行為，一定依法究辦、嚴懲不貸，以杜絕暴力。