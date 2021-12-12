快訊

恐與中研院女搭同電梯 北市明再派採檢車優先篩檢300人

一張圖看天氣！ 兩波冷空氣接力降溫降雨 颱風影響曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇蹟！住戶誤丟現金 麻豆清潔隊在髒臭垃圾堆找回10萬元

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

「竟然真的找到了！謝謝環保局！」台南市麻豆區陳姓婦人昨深夜緊急向市府1999通報，誤將家中藏有10萬現金舊衣物全送上清潔車，憂心下落不明。麻豆清潔隊今出動挖土機在垃圾堆翻尋，最後幸運全找回，陳婦大讚清潔隊員真的很用心，使命必達。

據知，陳姓一家人現住永康區，老家在麻豆，昨回麻豆打掃時，陳姓婦人一時不察，將一堆衣物隨同垃圾丟給垃圾車，晚上7點半多，家人告知舊衣服裡面有現金10萬元，婦人心急如焚，一度擔心可能隨垃圾車送往焚化爐燒掉了。一家人抱著一絲希望，晚上9點多打1999通報，晚上9點38分麻豆區清潔隊班長胡淑真接獲通知，由於夜間光線太暗，不利找尋，決定今一早6點調派挖土機在麻豆掩埋場協尋，先向垃圾車司機確定垃圾傾卸位置，及同步通知陳姓婦人到場。

一開始挖土機多次翻攪無所獲，大家都以為希望不大，清潔隊人員不輕易放棄，再經2小時上午10點出現曙光，陳姓婦人看到被丟棄的舊衣，經拿起舊衣翻找一下一抖，真的掉出一疊現金，數一數真的就是10萬元，一張都沒少。

麻豆區清潔隊長曾博昌表示，從小山般垃圾堆裡，找到原封不動的現金，民眾當下欣喜，現場所有人都跟著高興。能夠幫忙找回失物，皆大歡喜也是功德一件，麻豆距焚化廠有一段距離，清運回的垃圾都會先暫置，隔天再運去焚化廠，否則10萬元恐怕早已成灰燼了。

環保局長謝世傑提醒民眾，年底將至不少民眾開始整理環境，整理衣物時務必仔細檢查、確認有無被遺忘的現金、金飾品等，以免發生憾事。

陳姓婦人誤將家中藏有10萬現金舊衣物全送上清潔車，經麻豆清潔隊全部尋回，開心感謝南市環保局用心。圖／環保局提供
陳姓婦人誤將家中藏有10萬現金舊衣物全送上清潔車，經麻豆清潔隊全部尋回，開心感謝南市環保局用心。圖／環保局提供

垃圾車 台南 焚化爐

延伸閱讀

女童遭家暴腦傷癱軟 不是親生媽卻展現愛的奇蹟

烏日焚化廠明年漲處理費 中市環局：可申請由清潔隊收運

搶破頭！高市清潔隊甄試7789人報名 正備取錄取率10.9%

驚悚車禍後 台南麻豆警出動「移動式地磅」攔查大型車

相關新聞

奇蹟！住戶誤丟現金 麻豆清潔隊在髒臭垃圾堆找回10萬元

「竟然真的找到了！謝謝環保局！」台南市麻豆區陳姓婦人昨深夜緊急向市府1999通報，誤將家中藏有10萬現金舊衣物全送上清潔...

影／扯！半夜在蘇花改隧道下車跳舞 網轟：有事嗎？

宜蘭蘇澳警分局昨天凌晨發現有群年輕人分乘法拉利跑車及BMW休旅車，行經蘇花改隧道時，竟然無故把車停路肩，跑到車道上忘情跳...

東哥遊艇運美途中起火 航港局將調查海事原因

船隻BBC Virginia近日裝載東哥企業遊艇赴美國交付客戶，卻在海上起火燃燒，昨天下午載返高港。港務公司今天表示，公...

西湖鄉直擊狗遭拖行 飼主涉過失傷害最高可罰7.5萬元

苗栗縣西湖鄉柚子山大窩產業道路，12月10日有車主目睹1隻寵物狗遭拖行疑似虐待，讀者「Uk Yomiyri」今天向聯合報...

鐵皮工廠4300公斤爆竹堆積如山 重罰業者60萬元

春節即將到來，許多民眾都會買鞭炮爆竹來迎新年，在桃園楊梅區有業者看準商機，因此於鐵皮工廠內大量存放爆竹煙火，桃市府消防居...

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。