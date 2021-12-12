奇蹟！住戶誤丟現金 麻豆清潔隊在髒臭垃圾堆找回10萬元

「竟然真的找到了！謝謝環保局！」台南市麻豆區陳姓婦人昨深夜緊急向市府1999通報，誤將家中藏有10萬現金舊衣物全送上清潔車，憂心下落不明。麻豆清潔隊今出動挖土機在垃圾堆翻尋，最後幸運全找回，陳婦大讚清潔隊員真的很用心，使命必達。

據知，陳姓一家人現住永康區，老家在麻豆，昨回麻豆打掃時，陳姓婦人一時不察，將一堆衣物隨同垃圾丟給垃圾車，晚上7點半多，家人告知舊衣服裡面有現金10萬元，婦人心急如焚，一度擔心可能隨垃圾車送往焚化爐燒掉了。一家人抱著一絲希望，晚上9點多打1999通報，晚上9點38分麻豆區清潔隊班長胡淑真接獲通知，由於夜間光線太暗，不利找尋，決定今一早6點調派挖土機在麻豆掩埋場協尋，先向垃圾車司機確定垃圾傾卸位置，及同步通知陳姓婦人到場。

一開始挖土機多次翻攪無所獲，大家都以為希望不大，清潔隊人員不輕易放棄，再經2小時上午10點出現曙光，陳姓婦人看到被丟棄的舊衣，經拿起舊衣翻找一下一抖，真的掉出一疊現金，數一數真的就是10萬元，一張都沒少。

麻豆區清潔隊長曾博昌表示，從小山般垃圾堆裡，找到原封不動的現金，民眾當下欣喜，現場所有人都跟著高興。能夠幫忙找回失物，皆大歡喜也是功德一件，麻豆距焚化廠有一段距離，清運回的垃圾都會先暫置，隔天再運去焚化廠，否則10萬元恐怕早已成灰燼了。