七旬嬤騎機車碰撞休旅車 車毀零件四散、幸輕傷

高雄77歲王姓婦人，今天上午騎車行經仁武區水管路與仁祥街口時，與一名洪姓男子駕駛的銀色休旅車發生擦撞，導致婦人機車噴飛到安全島，車頭全毀，機車座墊噴飛數公尺外，所幸，她只受輕傷，當下意識清楚，送醫治療無生命危險；初步了解，雙方皆無飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於今天上午9時47分許，王姓婦人騎著機車，行經水管路與仁祥街口時，與沿著水管路快車道執行的休旅車發生碰撞。

碰撞當下，機車噴飛到路旁安全島，機車龍頭全毀，後座與車廂因撞擊力大大與車體分離，甚至連機車內部的電瓶，都噴飛到數公尺外，婦人的安全帽、鞋子與個人物品散落一地，事故現場讓看了讓人怵目驚心。