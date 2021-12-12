影／52歲女獨攀白毛山摔得頭破血流 消防員背她下山

一名52歲女子獨自登山，今天在台中市和平區白毛山途中不慎跌倒，頭破血流，幸好有山友經過看到報案，台中市消防局派人員背她下山就醫，並提醒，登山最好結伴而行，確保安全。

台中市消防局今天近中午11點46分獲報，和平區往白毛山登山口往上500公尺處有山友受傷，報案人黃先生表示，他們看到52歲女山友獨自一人登山，不慎跌倒，頭部受傷流血、意識清楚，患者往登山口方向下撤，請求消防局派員協助，中午12點5分，報案者再次來電表示，傷者已無力往下走，在原地等待消防局搜救人員到場救援。

消防局派遣谷關及和平分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員4名，由和平分隊小隊長黃來昇帶隊前往搶救，12點34分和平分隊回報，已接觸到受傷女子，她頭部約10平方公分撕裂傷，頭皮掀起，給予清洗傷口包紮止血後，打上IV，以背負方式往白毛山步道登山口移動，12點49分抵達白毛山步道登山口，由救護車載往東勢農民醫院就醫。