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影／扯！半夜在蘇花改隧道下車跳舞 網轟：有事嗎？
宜蘭蘇澳警分局昨天凌晨發現有群年輕人分乘法拉利跑車及BMW休旅車，行經蘇花改隧道時，竟然無故把車停路肩，跑到車道上忘情跳舞，還有人幫拍照錄影，前後持續數分鐘。警方獲報前往人車已離開，經調閱監視器依法開罰。
蘇改花通車以來，第一次有人在隧道大跳舞，網友看到這群年輕人行徑，哭笑不得，直呼「太誇張」，還好凌晨零時42分，車輛不多，否則準被撞成肉餅；更有網友說「隧道裡跳舞，有事嗎」，「車道當練舞場，好危險」，「嗑藥？ 還是喝醉酒？」「酒駕罰+1」。
蘇澳警分局南澳交通小隊12月11日0時42分接獲通報，位於台9線蘇花改觀音隧道的北上第4橫坑（130.4公里處)，竟然有民眾下車在車道「跳舞」。警方獲報立即趕赴現場，當時兩輛違規自小客車已駛離。
蘇花改只有一線道，除非特殊事故，主線旁的路肩禁止停車。警方調閱監視器，發現一輛紅色法拉利跑車及白色BMW休旅車，隧道競速後不但違規停在路肩，紅車一名年輕駕駛下車，跑到隧道主線開心忘情跳舞，車旁有一男一女拍照，一群人嬉笑逗留數分鐘後飛車離去。
警方表示，蘇花改通車以配合隧道科技執法系統，依規定舉發違規車輛，並依道路交通管理處罰條例處以900元以上至1800元以下罰鍰，提醒用路人隧道內車流往返眾多，切勿任意於隧道內逗留嬉戲，以免違規受罰。
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