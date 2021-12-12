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童攀爬旗后砲台不慎摔落 手腳擦挫傷急送醫
高雄旗津區旗后砲台今中午12時許傳出意外，一名8歲柳姓男童攀爬砲台圍牆時，不小心從1樓高的牆面摔落，左右手都出現擦挫傷，所幸救護車到場後，經過救護人員初步處置並無大礙，柳姓男童也在母親陪同下，坐上救護車送往旗津醫院進一步治療。
旗后砲台為國定古蹟，清代時鎮守高雄港要地，砲台建築以紅磚建造，登頂可以俯瞰高雄港、旗津區及西子灣夕陽，是高雄市熱門的景點之一，今意外發生後，駐點的文化局人員已趕到現場關心傷勢，並提醒遊客注意安全。
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