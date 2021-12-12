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七旬翁入住旅館隔天陳屍防火巷 浴室窗戶有椅子疑墜樓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓老翁前天中午入住北區某旅館，昨天中午遲未退房，業者前往察看，發現林翁將房門以鍊條鎖上，經剪開後，發現林翁不在屋內，但浴室窗戶開啟，且窗下有一張椅子，業者從6樓窗戶向下看，發現林翁陳屍在防火巷內，全案今報請檢察官相驗，家屬透露林翁有憂鬱症病史，全案排除外力介入，家屬對死因無意見。

據查，林姓老翁（78歲）有憂鬱症病史，前天中午他入住北區某旅館，業者安排他入住位於6樓的房間，不過昨天中午都未見林翁退房，旅館業者前往察看，發現房門的鍊條遭鎖上，工作人員將鍊條剪斷進入，發現林翁不在房內，而一張原本擺在房間的椅子，被挪到浴室的窗戶下，而窗戶開啟，工作人員沿著窗戶往下看，發現林翁倒臥在一樓的防火巷內。

旅館業者趕緊通知警、消到場，但林翁已明顯死亡，全案今報請檢察官相驗，並聯絡家屬，經鑑識人員調查，房間無外力破壞打鬥痕跡，也無外力侵入的跡象，林翁也非居家檢疫、居家隔離對象，檢察官與法醫相驗後，確認死因為墜落致死，排除外力介入，家屬對死因沒有意見，遺體發還家屬辦理後事。

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台中市林姓老翁昨天被發現倒臥在北區一家旅館的防火巷內，明顯死亡，檢察官今天會同家屬相驗，釐清死因為墜落致死，無外力介入。圖／報系資料照
台中市林姓老翁昨天被發現倒臥在北區一家旅館的防火巷內，明顯死亡，檢察官今天會同家屬相驗，釐清死因為墜落致死，無外力介入。圖／報系資料照

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