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國道違規超車連收12張罰單 6張不符連續舉發法官撤單
胡姓汽車駕駛去年開車沿國道一號南下，行經台南路段時，因變換車道沒打方向燈，被後方車輛拍照檢舉，22分鐘內違規多達12次，吃下12張罰單、挨罰3.6萬元，胡姓駕駛不服，認為部分罰單違反連續舉發規定，她提行政訴訟爭權益，後來法官勘驗檢舉畫面，認為有6次舉發不符連續舉發規定，判撤罰。
判決指出，去年8月4日上午9時6分許，胡女開車行經國一台南路段南下，從283公里處往南時，因途中連續在內、中、外側變換車道，卻未等車到完成轉換，就將方向燈熄滅，後方車輛錄影檢舉。
國道警察收到舉發影片，認定胡女從283公里處行駛至南下323.8公里，在22分鐘的車程內有12次違規，據此共開出12張罰單，違規項目都是「未依規定變換車道」，不僅要付出3萬6000元罰鍰，每張罰單還被記違規點數1點。
胡女收到罰單後不服，提行政訴訟爭權益，她主張，有多張罰單明明間隔時間很短，就被多次裁罰，已經違反一行為不二罰原則，應該要撤銷罰單。
但主管機關、高雄市交通局認為，連續舉發相距6公里、6分鐘規定，是指連續行為，如連續超速、違規行駛路肩等，胡女每次變換車道都屬單一行為，應該分別處罰，否則如果只算一次違規，那以後不就代表能隨意變換車道？恐影響附近駕駛安全。
高雄地方法院審理時，法官勘驗檢舉畫面，認為胡女確實有變換車道未全程打方向燈狀況，但違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘，或未行駛經過一個路口，應該以單一違規行為論處；胡女有6次違規，舉發時間都在6分鐘、6公里內，在短時間內連續舉發，有違比例原則，因此撤銷其中6張罰單。
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