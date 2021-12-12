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西湖鄉直擊狗遭拖行 飼主涉過失傷害最高可罰7.5萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣西湖鄉柚子山大窩產業道路，12月10日有車主目睹1隻寵物狗遭拖行疑似虐待，讀者「Uk Yomiyri」今天向聯合報系投訴，警方說，隔天通知飼主到案，初步排除虐狗，但違反動物保護法，將函請苗栗縣動物保護防疫所裁罰，最高可處7萬5000元罰鍰。

網友在臉書「苗栗大小事」分享，PO出12月10日下午3點半行車紀錄器，在台1線117公里西湖鄉路段，轉入柚子山大窩產業道路，直擊前方休旅車，先從右後車門放下1隻黑狗，黑狗先是跟著跑，後來遭拖行，PO文者表示沒有想到發生在眼前的事情，太氣憤了，已向警方報案，也想知道黑狗如何了？並呼籲揪出虐狗者。

PO文引發網友熱議，Uk Yomiyri向聯合報系投訴，警方表示，受理報案後介入調查，12月11日通知林姓飼主帶著黑狗到案，察看黑狗的左前腳及右後腳，各有1處直徑約1公分的破皮，外觀其餘沒有明顯外傷，精神狀態還好。

警方初步調查，林姓飼主1、2年前認養這隻流浪狗，平常飼養在新北市，這次回西湖鄉的老家，林男指稱車子在大窩產業道路時，後座的狗噪動不安，他以為是要解決大小便，停車把狗放下車，讓牠順便運動，但忘了狗繩還綁在車上，一開始還跟得上速度，後來就變成拖行，他想到時已經來不及，黑狗被拖行一段距離。

全案警方將依違反動保法，函請動保所裁罰，初步研判排除虐狗，但違反動保法不得以汽、機車牽引寵物規定，過失造成黑狗傷害，可處1萬5000元到7萬5000元罰鍰。

苗栗縣西湖鄉柚子山大窩產業道路，12月10日有車主目睹1隻寵物狗遭拖行疑似虐待，警方介入調查，依違反動物保護法，函請苗栗縣動物保護防疫所裁罰。圖／擷自臉書「苗栗大小事」
苗栗縣西湖鄉柚子山大窩產業道路，12月10日有車主目睹1隻寵物狗遭拖行疑似虐待，警方介入調查，依違反動物保護法，函請苗栗縣動物保護防疫所裁罰。圖／擷自臉書「苗栗大小事」

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