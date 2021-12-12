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打籃球遭嗆「道歉不夠要賠6包菸」 他持鋁棒逞兇

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區四維公園籃球場，昨天晚上10點多，徐姓民眾打籃球時遭友人尋仇、嗆道歉，爆發口角後，他氣不過回家拿球棒打人，民眾嚇的立刻報警。警方派出快打部隊趕抵，現場僅剩2名傷者，經調閱監視器釐清犯嫌身分，一小時內將徐男等4名涉案人帶回警局，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

據調查，昨天晚上10點多，徐姓男子（22歲）等4人在球場打球，由於先前他與蕭男（20歲）有過口角糾紛，蕭男便夥同楊男（22歲）來到球場，要徐男道歉，更嗆說「道歉不夠，你還要賠我6包菸」，徐男氣不過，認為大庭廣眾被嗆、沒面子，於是回家拿球棒逞兇。

徐男帶著鋁棒回來，一旁友人也拿著燈管等棒狀物助陣，一夥人拿到「工具」後立刻下手，猛朝對方頭部、四肢猛打，釀原本來尋仇的蕭男、楊男後腦杓和手腳等多處擦挫傷，經送醫已無礙。

警方接獲民眾報案「有人聚眾持球棒打架」，派出優勢警力到場，雖無當場查獲犯嫌，但經調閱沿線監視器，鎖定涉案徐男等4人，一小時內將人帶回海山警分局偵辦；警詢後，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署。

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板橋區四維公園籃球場，昨天晚上10點多有民眾持球棒打人，警方在案發後一小時將涉案等4人帶回警局偵辦。記者翁至成／翻攝
板橋區四維公園籃球場，昨天晚上10點多有民眾持球棒打人，警方在案發後一小時將涉案等4人帶回警局偵辦。記者翁至成／翻攝
板橋區四維公園籃球場，昨天晚上10點多有民眾持球棒打人，警方在案發後一小時將涉案等4人帶回警局偵辦。記者翁至成／翻攝
板橋區四維公園籃球場，昨天晚上10點多有民眾持球棒打人，警方在案發後一小時將涉案等4人帶回警局偵辦。記者翁至成／翻攝

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