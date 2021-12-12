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鐵皮工廠4300公斤爆竹堆積如山 重罰業者60萬元
春節即將到來，許多民眾都會買鞭炮爆竹來迎新年，在桃園楊梅區有業者看準商機，因此於鐵皮工廠內大量存放爆竹煙火，桃市府消防居稽查發現，總火藥量預估近4300公斤，因負責人未依爆竹煙火管理條例第4條以安全方法進行儲存，也未依第22條投保公共意外責任險，消防局當場依爆竹煙火管理條例第32條逕予沒入，並開罰負責人60萬元罰鍰。
桃市府消防局近日接獲民眾檢舉循線查獲，在楊梅區1處鐵皮倉庫內，有業者大量囤放爆竹煙火，深怕成為不定時炸彈突然爆炸，消防立即派員赴現場稽查，發現不但充斥著各式一般爆竹煙火，且總火藥量預估近4300公斤。
消防二大副大隊長劉闊融表示，儘管現場爆竹煙火有張貼合格標示，但未以安全方法儲存，使爆竹煙火暴露在不穩定環境中；加上業者存放於不通風場域也未申請建檔登記及投保公共意外責任險，為保障公共安全，消防局當場依爆竹煙火管理條例第32條逕予沒入，並開罰負責人60萬元罰鍰。
劉闊融指出，因現場爆竹煙火堆積如山，消防局出動近100人次進行搬運，期間小心翼翼的搬運爆竹煙火，以防止意外發生。經過2天共20多小時的努力，終將該批爆竹煙火全數送運至合法安全儲存地點存放，並將依法處理該批違規爆竹煙火。
消防局長謝呂泉表示，目前桃園只有2家合法的存放場域，但許多業者為求在春節期間大賺利市，常有超量不當儲存及販賣情形發生，呼籲爆竹煙火一定要依爆竹煙火管理條例相關規定，以安全方法儲存、販賣，否則將面臨最重150萬元罰鍰，盼業者不要以身試法。
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