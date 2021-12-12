臉書虛擬貨幣投資社團 警攔阻假投資詐騙 保住250萬

北市一名林姓男子在臉書投資性社團發現多篇虛擬貨幣高獲利貼文，主動聯系社團內代操者，依指示到銀行準備匯款250萬元，幸好機警行員發現林男僅有透過貼文就要投資上百萬元，立即通報警方，南港分局獲報後到場阻止匯款，並宣導這是利用人性貪念騙錢的詐騙手法。

警方指出，林男加入臉書虛擬貨幣投資性質社團，社團中有許多成功獲取高額利潤的分享文章，因此想嘗試投資獲利，主動聯絡社團代操者。

不料，這名代操者也拿出更多則投資成功案例洗腦林男，林男照片後深信不疑，到中國信託銀行匯款250萬元。幸好機警的行員積極了解匯款原因，勸說林男不要相信投資貼文，並通報警方。

南港派出所警員蘇韋列、花以恩到場後宣導，這是「假投資詐欺」耐心勸導，「正常邏輯判斷...錢擺在那一年就翻一倍？社團內有林先生認識的人嗎？250萬也不是說小數字...我們受理很多詐騙案件，完全就是您遇到的狀況」，林男聽聞警方解說，終於了解詐騙型態，感謝行員、警員及時勸阻保住積蓄。