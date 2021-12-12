快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書虛擬貨幣投資社團 警攔阻假投資詐騙 保住250萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市一名林姓男子在臉書投資性社團發現多篇虛擬貨幣高獲利貼文，主動聯系社團內代操者，依指示到銀行準備匯款250萬元，幸好機警行員發現林男僅有透過貼文就要投資上百萬元，立即通報警方，南港分局獲報後到場阻止匯款，並宣導這是利用人性貪念騙錢的詐騙手法。

警方指出，林男加入臉書虛擬貨幣投資性質社團，社團中有許多成功獲取高額利潤的分享文章，因此想嘗試投資獲利，主動聯絡社團代操者。

不料，這名代操者也拿出更多則投資成功案例洗腦林男，林男照片後深信不疑，到中國信託銀行匯款250萬元。幸好機警的行員積極了解匯款原因，勸說林男不要相信投資貼文，並通報警方。

南港派出所警員蘇韋列、花以恩到場後宣導，這是「假投資詐欺」耐心勸導，「正常邏輯判斷...錢擺在那一年就翻一倍？社團內有林先生認識的人嗎？250萬也不是說小數字...我們受理很多詐騙案件，完全就是您遇到的狀況」，林男聽聞警方解說，終於了解詐騙型態，感謝行員、警員及時勸阻保住積蓄。

南港分局呼籲「假投資」詐騙手法宣稱投資標的「高紅利、短期獲利、低風險」，甚至偽造案例、影片，製造許多人搶著投資的假象，降低民眾防備心，進而相信極高投資報酬率，利用人性的貪念騙取錢財。若遇到類似穩賺不賠的高報酬投資標的，應冷靜思考，養成先求證的習慣，才能避免成為詐騙集團的肥羊。

警方耐心向林男解說投資詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝
警方耐心向林男解說投資詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝
南港派出所警員蘇韋列、花以恩，日前成功阻擋250萬元的假投資詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
南港派出所警員蘇韋列、花以恩，日前成功阻擋250萬元的假投資詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
行員發現異狀，突爆警方到場阻止詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
行員發現異狀，突爆警方到場阻止詐騙。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

獨／調查局南北出擊破博弈電詐集團 逮16人扣500萬現金

利用超商「店到店」寄大麻種子 包裹寄件人被訴

90萬積蓄全沒了！他玩虛擬貨幣慘遭駭客入侵 「兩疏失」血本無歸

印度禁虛擬貨幣 交易所仍大舉進駐

相關新聞

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時...

戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在...

臉書虛擬貨幣投資社團 警攔阻假投資詐騙 保住250萬

北市一名林姓男子在臉書投資性社團發現多篇虛擬貨幣高獲利貼文，主動聯系社團內代操者，依指示到銀行準備匯款250萬元，幸好機...

影／看到紅燈煞不住？轎車撞停等區3機車釀3傷

台中市蔡姓男子今天清晨上完大夜班後，駕駛轎車準備返家，行經東區振興路、旱溪西路時疑闖紅燈，撞上在路口機車停等區的3輛機車...

他賣場偷罐頭衣物被逮 辯稱剛找到工作節省開銷

高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警，轄區警方新興分局員警到場處理，李男坦承...

新竹警的80元便當有點單薄 警政署調整誤餐費為100元

警察輪值、出勤用來買便當的誤餐費預算一律80元，新竹市警局有基層員警在臉書社團PO文，分享80元便當菜色，竟然只有白飯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。