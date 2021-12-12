影／看到紅燈煞不住？轎車撞停等區3機車釀3傷

台中市蔡姓男子今天清晨上完大夜班後，駕駛轎車準備返家，行經東區振興路、旱溪西路時疑闖紅燈，撞上在路口機車停等區的3輛機車，蔡的車頭凹陷毀損、被撞機車也被撞得東倒西歪，3名機車騎士身體有多處擦挫傷，蔡向警方辯稱，當時看到紅燈，「煞不住」才釀禍，因四名駕駛都無酒駕，詳細肇事原因，待交大事故組釐清。

據查，蔡姓男子（28歲）是中科園區某玻璃廠員工，他今天清晨上完大夜班後，準備駕駛TOYOTA轎車準備返家，蔡沿著振興路往太平區方向行駛，行經振興路、旱溪西路口時，疑闖紅燈，撞上停等區內騎機車的黃女（37歲）、凃男（33歲）、潘女（32歲）等3人，造成三人臉部、背部、肢體多處擦挫傷，經送醫後無生命危險。