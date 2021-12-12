快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

他賣場偷罐頭衣物被逮 辯稱剛找到工作節省開銷

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警，轄區警方新興分局員警到場處理，李男坦承偷竊，透露剛找到工作的他，因擔心結帳後不足以應付開銷，才動心偷竊。警詢後依竊盜罪送辦。

警方表示，22歲的李姓男子日前找到工作，只是前天晚間他到前金區的賣場購物時，動手偷竊罐頭、衣物、餅乾、糖果還有雜物等，一共13樣商品。

店家發現李男疑似有偷竊行為趕緊報警，新興警分局自強路派出所巡邏員警獲報趕往現場，李男坦承偷竊，並供稱他本想購買生活雜務，身上的現金也足夠支付商品，只是剛找到工作，擔心結帳後所剩金錢會不足以支付接下來開下，才心生歹念將商品放到隨身背包內。

員警不排除李男有涉及其他案件，後續將擴大清查，警詢後依竊盜罪將李男送辦。

高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

中年男侵入民宅偷竊柴犬 被逮供稱「太可愛了好想養」

永和逆子稱不滿家暴才弒父…但雙親已分居30年 警存疑

玩命關頭真實版？貨車公路上遭撬門偷竊 3飛車賊快速盜貨

好市多「40片派對餅乾組」限定回歸！4款口味不死甜，網讚低糖平價版SUBWAY餅乾

相關新聞

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時...

戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在...

臉書虛擬貨幣投資社團 警攔阻假投資詐騙 保住250萬

北市一名林姓男子在臉書投資性社團發現多篇虛擬貨幣高獲利貼文，主動聯系社團內代操者，依指示到銀行準備匯款250萬元，幸好機...

影／看到紅燈煞不住？轎車撞停等區3機車釀3傷

台中市蔡姓男子今天清晨上完大夜班後，駕駛轎車準備返家，行經東區振興路、旱溪西路時疑闖紅燈，撞上在路口機車停等區的3輛機車...

他賣場偷罐頭衣物被逮 辯稱剛找到工作節省開銷

高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警，轄區警方新興分局員警到場處理，李男坦承...

新竹警的80元便當有點單薄 警政署調整誤餐費為100元

警察輪值、出勤用來買便當的誤餐費預算一律80元，新竹市警局有基層員警在臉書社團PO文，分享80元便當菜色，竟然只有白飯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。