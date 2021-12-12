他賣場偷罐頭衣物被逮 辯稱剛找到工作節省開銷
高雄李姓男子日前晚間進入賣場內，竊取賣場內罐頭、衣物等13樣物品，店家發現後報警，轄區警方新興分局員警到場處理，李男坦承偷竊，透露剛找到工作的他，因擔心結帳後不足以應付開銷，才動心偷竊。警詢後依竊盜罪送辦。
警方表示，22歲的李姓男子日前找到工作，只是前天晚間他到前金區的賣場購物時，動手偷竊罐頭、衣物、餅乾、糖果還有雜物等，一共13樣商品。
店家發現李男疑似有偷竊行為趕緊報警，新興警分局自強路派出所巡邏員警獲報趕往現場，李男坦承偷竊，並供稱他本想購買生活雜務，身上的現金也足夠支付商品，只是剛找到工作，擔心結帳後所剩金錢會不足以支付接下來開下，才心生歹念將商品放到隨身背包內。
員警不排除李男有涉及其他案件，後續將擴大清查，警詢後依竊盜罪將李男送辦。
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