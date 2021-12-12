新竹警的80元便當有點單薄 警政署調整誤餐費為100元

警察輪值、出勤用來買便當的誤餐費預算一律80元，新竹市警局有基層員警在臉書社團PO文，分享80元便當菜色，竟然只有白飯、滷汁和一碗魚丸湯，讓網友們傻眼；對此，竹市警方說，依警政署規定，考量相關勤務均須同仁辛苦執勤，將調升所負擔的每人誤餐費為100元，全面照顧同仁，維持充沛體力。

新竹市警局指出，因應公投業務需要，依警政署規定，12月3日起開設治安指揮所，並提供輪值人員中、晚餐便當，因有員警反映便當主菜大多為雞排、豬腳、雞腿、焢肉、排骨、燒肉等，希望有所改變，秘書單位便輪替採購地方特色小吃，包括米粉、肉丸、滷肉飯等，搭配摃丸、魚丸湯等湯品。

市警局表示，12月11日中午，秘書單位為員警準備新竹著名的魚丸湯、大碗滷肉飯，店家為避免飯發糊，因此另外包裝滷汁，導致飯盒內僅裝有大量白飯及些許酸菜，大部分輪值員警認同其作法，僅極少數員警另有意見，警局關心員警權益，會將各項心聲納入作業規畫參考。

另外，12月18日全國公投日已進入最後白熱化階段，相關維安工作日益加重，警政署考量相關勤務均須員警辛苦執勤，將誤餐費調升為100元。