違法囤放爆竹煙火近20噸 桃園市消防局百人搬運

桃園市政府消防局在楊梅區一處倉庫，查獲未依規定存放的爆竹煙火近20噸，除依法沒入並開罰新台幣60萬元罰鍰，由於數量太多，消防局出動近百人次、耗費20多小時才搬運完畢。

消防局今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾檢舉循線查獲，在楊梅區一處鐵皮倉庫內，有業者囤放大量爆竹煙火，立即派員赴現場稽查，發現倉庫內充斥著各式一般爆竹煙火，總重量近20噸，消防局預估總火藥量近4300公斤。

消防局第二大隊副大隊長劉闊融表示，在桃園市警局楊梅分局員警的協助下進入倉庫調查，發現爆竹煙火堆積如山，消防局出動近100人次進行搬運，耗費20多小時的努力，終於將這批爆竹煙火全數送運到合法安全儲存地點存放，後續將依法處理這批違規的爆竹煙火。

劉闊融說，負責人未依爆竹煙火管理條例規定以安全方法進行儲存，也未投保公共意外責任險，儘管爆竹煙火有張貼合格標示，但在不穩定環境存放可能不慎引燃而造成重大傷亡。當場依爆竹煙火管理條例沒入，並開罰負責人60萬元罰鍰。

消防局長謝呂泉表示，業者為了在春節期間販售，常有超量不當儲存及販賣情形發生，他呼籲，爆竹煙火一定要依爆竹煙火管理條例相關規定，以安全方法進行儲存、販賣，否則將面臨最重150萬元的罰鍰，盼業者不要以身試法。