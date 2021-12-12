請停車受檢！ 合歡山取締「白牌車」不定時設站抓

時序入冬，到合歡山的遊客不減，為維護交通營運秩序，公路總局南投監理站和仁愛警分局加強稽查取締違法載客的「白牌車」，警方呼籲請勿搭乘；另，上山若出現頭痛、作嘔等症狀，恐是高山症，應盡速下山就醫，必要時可向警消求助。

仁愛警分局指出，國內疫情解封後，民眾熱衷上山旅遊，尤其假日，當地合歡山、清境等景區易湧現人車潮，武嶺、松雪樓等停車場今在上午10時前就客滿，可見就算入冬就算尚無雪況，民眾遊興不減，為此強化交通疏導，並取締違規車輛。

當地警方和南投監理站近期更啟動執行「聯合稽查取締自用車違規營業勤務」，針對前往及行經合歡山風景區的自用車輛加強稽查，確認有無俗稱「白牌車」的私自違規載客行為，並列入稽查重點，藉此維護交通營運秩序，並保障民眾權益。

仁愛警分局長莊順智說，小客車出租載客須有職業駕照，但白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無投保乘客險及相關保險，無法保障乘客權益，若發生事故恐求償無門，因此呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保護他人。

而民眾若有乘車需求，應選擇合法的汽車運輸業者，勿貪圖一時方便搭乘白牌車，而9日起至今聯合稽查勤務未查獲相關違規行為，後續將與監理機關人員不定時不定點、持續規劃編排勤務，希望自用車違規營業者不要心存僥倖。