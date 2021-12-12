快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時，卻有一批血氣方剛的青少年，因互相推擠釀口角，當場打群架，7人打4人，過程全被目擊者錄下，影片打上「笑死！社會底層在爭什麼」遭網友瘋傳。警方表示，已經涉案的11人帶回警局，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方表示，昨晚有民眾報案耶誕城市民廣場有人打群架，員警趕抵，卻只看見挨打在地的19歲楊姓男子。經了解聚眾鬥毆情事，火速調閱監視器釐清身分，發現是楊男等7人（4人未成年、3人19歲）與蔡男等4人（1人未成年、3人19歲），因散場時，互相推擠爆口角，雙方不滿被看低，憤而赤手空拳互毆。

一群青少年鬧事後一哄而散，留下遭挨打受重傷的楊男，經送醫後左手骨折。警方今天清晨5點多，將涉案的剩餘10人帶回海山警分局，警方全案將11人依少年事件處理法、聚眾滋事、傷害等罪嫌送新北地檢署偵辦，另未成年5人則由新北地方法院少年法庭審理。

新北歡樂耶誕城昨晚眾巨星熱情開唱，卻有11人在散場時，因推擠爆口角打群架；海山警分局獲報，火速將涉案等11人帶回偵辦，發現有5名未成年。記者翁至成／翻攝
新北歡樂耶誕城昨晚眾巨星熱情開唱，卻有11人在散場時，因推擠爆口角打群架；海山警分局獲報，火速將涉案等11人帶回偵辦，發現有5名未成年。記者翁至成／翻攝

延伸閱讀

產業追蹤／業者打群架 拓泰國社群商機

耶誕演唱會彭佳慧掀高潮 周邊防疫持續進行

邱澤真的不愛她！Lulu新北耶誕城唱這首歌求他「回頭」

當婚禮歌手還不夠！茄子蛋自願當邱澤、許瑋甯花童

相關新聞

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時...

戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在...

疑施工不慎引起火燒山 中橫便道森林火災今早已控制

中橫便道17.2公里處昨天下午發生森林火警，消防和林務人員上山搶救，今天早上已控制，處理殘火中，初判調查研判，疑似鄰近工...

惡徒賣造！391輛新車助拳 高雄擲3.5億汰換舊警車

高雄市警局警用車普遍高齡化，逾齡率超過6成，高雄市府爭取中央補助投入3.5億元汰換，3月至4月已交付197輛車，最近再交...

新北三重老公寓住宅火警 臥床獨老命危送醫

新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙，消防隊迅速撲滅火勢、救出1名75歲臥病行動不便老翁...

影／不滿機車被弄壞 土城2惡煞持刀棒闖保全室傷人劫財

戴姓男子不滿楊姓友人弄壞機車，雙方賠償金談不攏，今日半夜2點多，夥同段姓男子持西瓜刀至對方土城區中央路一段地下停車場的保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。