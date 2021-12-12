影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼
新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時，卻有一批血氣方剛的青少年，因互相推擠釀口角，當場打群架，7人打4人，過程全被目擊者錄下，影片打上「笑死！社會底層在爭什麼」遭網友瘋傳。警方表示，已經涉案的11人帶回警局，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。
警方表示，昨晚有民眾報案耶誕城市民廣場有人打群架，員警趕抵，卻只看見挨打在地的19歲楊姓男子。經了解聚眾鬥毆情事，火速調閱監視器釐清身分，發現是楊男等7人（4人未成年、3人19歲）與蔡男等4人（1人未成年、3人19歲），因散場時，互相推擠爆口角，雙方不滿被看低，憤而赤手空拳互毆。
一群青少年鬧事後一哄而散，留下遭挨打受重傷的楊男，經送醫後左手骨折。警方今天清晨5點多，將涉案的剩餘10人帶回海山警分局，警方全案將11人依少年事件處理法、聚眾滋事、傷害等罪嫌送新北地檢署偵辦，另未成年5人則由新北地方法院少年法庭審理。
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