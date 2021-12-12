快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑施工不慎引起火燒山 中橫便道森林火災今早已控制

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

中橫便道17.2公里處昨天下午發生森林火警，消防和林務人員上山搶救，今天早上已控制，處理殘火中，初判調查研判，疑似鄰近工程施工不慎引起火警，起火原因仍由消防單位調查中。

東勢林管處表示，昨天下午中橫便道17.2公里處傳出森林火警，經東勢林區管理處確認為國有林八仙山事業區第86林班，立即啟動森林火災搶救機制，集結51名森林護管員前往火場搶救，今天現場已無火煙，燃燒面積粗估0.1公頃。

東勢林管處表示，火場位置位於台八線臨時便道17.2公里上邊坡處，現場林相為針闊葉混合林，昨天獲報立即集結各工作站人力及裝備，今天清晨6點30分林管處人員趕赴火場處理，並經空拍確認無煙點，上午10點火場獲報控制，為求慎重，東勢林管處人員分組繞行火場，確實澆灌熱源處理殘火。

東勢林管處表示，起火原因初步研判疑似鄰近工程施工不慎導致，已請保七總隊第五大隊東勢分隊現場蒐證，台中市消防局第二大隊進行火場鑑識，詳細鑑識結果及起火原因，將待警消單位進一步蒐證確認，也呼籲民眾注意用火，共同維護珍貴山林資源。

公路總局谷關工務段表示，中橫便道的森林火警影響，昨天下午和晚上谷關到德基的管制站暫停開放通車，今天早上已無火勢，中午12點班次恢復通行。

谷關工務段呼籲，入冬後天氣乾燥，稍有不慎，山林極易發生火勢，尤以近期已發生多起無預警山林大火，請各位用路人至山區遊玩，切勿任意焚火或丟棄煙蒂，共同維護山林生態。

谷關工務段表示，中橫便道自駕通行對象只限原可通行中橫便道之5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行），遊客只能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車），仍維持常態3班谷關及梨山雙向行駛（7點、12點及下午4點30分），且因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供
中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供
中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供
中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供
中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供
中橫便道昨天下午發生森林火警，消防和林務人員搶救，今天已控制，進行殘火處理。圖／東勢林管處提供

延伸閱讀

桃園綠捷高架潛盾全線趕工 缺移工致工程落後

重慶北路3段223巷道路重鋪 人孔蓋消失路面平整又耐用

中橫公路便道火燒山 谷關到德基管制站不開放通行

影／谷關現熊蹤民眾即通報 東勢處呼籲保持距離勿驚擾

相關新聞

疑施工不慎引起火燒山 中橫便道森林火災今早已控制

中橫便道17.2公里處昨天下午發生森林火警，消防和林務人員上山搶救，今天早上已控制，處理殘火中，初判調查研判，疑似鄰近工...

戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在...

惡徒賣造！391輛新車助拳 高雄擲3.5億汰換舊警車

高雄市警局警用車普遍高齡化，逾齡率超過6成，高雄市府爭取中央補助投入3.5億元汰換，3月至4月已交付197輛車，最近再交...

新北三重老公寓住宅火警 臥床獨老命危送醫

新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙，消防隊迅速撲滅火勢、救出1名75歲臥病行動不便老翁...

影／不滿機車被弄壞 土城2惡煞持刀棒闖保全室傷人劫財

戴姓男子不滿楊姓友人弄壞機車，雙方賠償金談不攏，今日半夜2點多，夥同段姓男子持西瓜刀至對方土城區中央路一段地下停車場的保...

疑路況不熟 轎車高速衝入飲料店3送醫1命危

台19線台南市安定區今凌晨4點多發生轎車高速衝入路旁飲料店，轎車車頭全毀氣囊爆開，車內3名男子受傷送醫，其中1人頭顱有多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。