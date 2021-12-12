疑施工不慎引起火燒山 中橫便道森林火災今早已控制

中橫便道17.2公里處昨天下午發生森林火警，消防和林務人員上山搶救，今天早上已控制，處理殘火中，初判調查研判，疑似鄰近工程施工不慎引起火警，起火原因仍由消防單位調查中。

東勢林管處表示，昨天下午中橫便道17.2公里處傳出森林火警，經東勢林區管理處確認為國有林八仙山事業區第86林班，立即啟動森林火災搶救機制，集結51名森林護管員前往火場搶救，今天現場已無火煙，燃燒面積粗估0.1公頃。

東勢林管處表示，火場位置位於台八線臨時便道17.2公里上邊坡處，現場林相為針闊葉混合林，昨天獲報立即集結各工作站人力及裝備，今天清晨6點30分林管處人員趕赴火場處理，並經空拍確認無煙點，上午10點火場獲報控制，為求慎重，東勢林管處人員分組繞行火場，確實澆灌熱源處理殘火。

東勢林管處表示，起火原因初步研判疑似鄰近工程施工不慎導致，已請保七總隊第五大隊東勢分隊現場蒐證，台中市消防局第二大隊進行火場鑑識，詳細鑑識結果及起火原因，將待警消單位進一步蒐證確認，也呼籲民眾注意用火，共同維護珍貴山林資源。

公路總局谷關工務段表示，中橫便道的森林火警影響，昨天下午和晚上谷關到德基的管制站暫停開放通車，今天早上已無火勢，中午12點班次恢復通行。

谷關工務段呼籲，入冬後天氣乾燥，稍有不慎，山林極易發生火勢，尤以近期已發生多起無預警山林大火，請各位用路人至山區遊玩，切勿任意焚火或丟棄煙蒂，共同維護山林生態。