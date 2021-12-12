戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在酒店工作，見面要請假。林女接著接到自稱酒店經理電話，要求購買點數認證身分。她前往超商買了3萬元點數才知上當，哀求男子至少還她一點，讓她能活下去。對方回說，錢不在他那兒、很抱歉，以後不要那麼單純。

基隆市警局刑事警察大隊今天表示，很多年輕人會上網到社群平台、通訊軟體交友，詐騙集團利用這種趨勢，在網路布局假交友、真詐財，提醒民眾結交網友應提高警覺，若有任何詐騙疑慮，最好報警或打165反詐騙專線查詢。

警方說，詐騙集團的手法是先在網路與被害人交友，然後透過通訊軟體天搏感情，甚至談網路戀愛，取得被害人信任之後，再約見面。一旦被害人上鈎，就提出買遊戲點數或其他對價商品支付方式做為「見面費」。被害人被騙後未如願，此時如果還不醒悟，詐騙集團還會以「確認是否為警察辦案」、「身分驗證」等理由加碼騙。

警方表示，林女案例是被害人主動提出見面要求，詐騙集團成員搬出「在酒店工作」角本，跟林女說如果要見面，他就必須請假。想要請假得店經理同意，否則會被砍，還傳送斷手斷腳血腥照片和新聞連結給林女。

不久林女接到自稱酒店經理的電話，要求林女購買點數認證身分，才同意讓男子放假，兩人才可以見面。林女一心想與男網友見面，前往超商購買價值3萬元的cash點數後，把序號等資料傳給男網友，期待討論見面方式，結果男網友收到後，跟她說不會跟她見面，所有的一切都是騙她的，請她當做學到一個教訓。