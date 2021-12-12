惡徒賣造！391輛新車助拳 高雄擲3.5億汰換舊警車

高雄市警局警用車普遍高齡化，逾齡率超過6成，高雄市府爭取中央補助投入3.5億元汰換，3月至4月已交付197輛車，最近再交車194輛，今年合計汰換391輛警車，新用警車今完成驗收，一字排開，向不法分子宣示警方執法決心。

高雄市警察局舊換新計畫，預計用兩年時間汰換，總經費3.5億元，中央補助2.4億，市府自籌1.03億元配合款。

去年市警局優先採購外勤巡邏車107輛、偵防車90輛，合計197輛，今年3、4月完成驗收後交車，今年度市府、中央補助預算則再採購巡邏車146輛、偵防車48輛，最近陸續完成交車，合計兩次採購391輛警車，高市警車逾齡率從6成下降至2.4成。

最近這批警界「生力軍」在車廠裝配中心完成驗收，交由高雄市各分局、直屬外勤單位等領回，交車時這批排氣量2000cc以上的警車一字排開，氣勢壯觀，也向犯嫌宣示不要輕舉妄動，新的警車「追得上」。