聽新聞
test
0:00 / 0:00
惡徒賣造！391輛新車助拳 高雄擲3.5億汰換舊警車
高雄市警局警用車普遍高齡化，逾齡率超過6成，高雄市府爭取中央補助投入3.5億元汰換，3月至4月已交付197輛車，最近再交車194輛，今年合計汰換391輛警車，新用警車今完成驗收，一字排開，向不法分子宣示警方執法決心。
高雄市警察局舊換新計畫，預計用兩年時間汰換，總經費3.5億元，中央補助2.4億，市府自籌1.03億元配合款。
去年市警局優先採購外勤巡邏車107輛、偵防車90輛，合計197輛，今年3、4月完成驗收後交車，今年度市府、中央補助預算則再採購巡邏車146輛、偵防車48輛，最近陸續完成交車，合計兩次採購391輛警車，高市警車逾齡率從6成下降至2.4成。
最近這批警界「生力軍」在車廠裝配中心完成驗收，交由高雄市各分局、直屬外勤單位等領回，交車時這批排氣量2000cc以上的警車一字排開，氣勢壯觀，也向犯嫌宣示不要輕舉妄動，新的警車「追得上」。
警方表示，治安與交通是民眾對政府施政滿意度重要指標，警用車輛更是打擊犯罪及維護交通秩序利器，有效改善警用裝備，可增進員警執勤效能及提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言