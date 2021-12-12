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新北三重老公寓住宅火警 臥床獨老命危送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙，消防隊迅速撲滅火勢、救出1名75歲臥病行動不便老翁，老翁一度失去生命跡象，送醫搶救之後恢復呼吸心跳。

據了解，新北市消防局在凌晨0時47分接獲報案，當時已掌握訊息，指稱屋內有1名七旬獨居老人可能受困。消防隊人車趕抵時，現場有煙無火，立即破門進入搶救，大約10分鐘即撲滅火勢，並將75歲彭姓老翁救出，但老翁已無生命跡象。

該址為頂樓加蓋的5層舊公寓，起火點在5樓，屋內共4個木板隔間臥室，只有失智行動不便的75歲彭姓老翁獨居，且火勢侷限在他的臥室，人被發現時倒臥床邊地板。火勢撲滅之後，床墊、隔間木牆、臥室家具陳設均嚴重焚毀，起火點疑為床上。

老翁被救出時沒有生命跡象，經現場CPR之後恢復微弱呼吸心跳，救護車立即送往新北市立三重醫院急救，目前連接呼吸器、生命徵象穩定、身上約有40%燒燙傷面積，已轉台北榮總醫院。至於起火原因，尚須進一步鑑識調查。

75歲彭姓獨居老翁被救出時，一度失去生命徵象，消防隊員急救後恢復微弱呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
75歲彭姓獨居老翁被救出時，一度失去生命徵象，消防隊員急救後恢復微弱呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙。記者林昭彰／翻攝

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