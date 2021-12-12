中警深入大樓辦座談 今年西屯「清樓」抓4處詐騙機房
詐騙機房時常藏身在門禁森嚴的商辦大樓內，往往造成檢警難以蒐證，台中市第六警分局長蔡元戎從月初開始，陸續針對西屯區的商辦大樓辦座談，提醒大樓總幹事、主委、保全公司，留意可疑的狀況，達到警民聯手守護治安的目的，而今年以來，透過「清樓」專案，已查獲4起詐欺機房的案件。
第六警分局長蔡元戎表示，自今年起針對這些可能潛藏犯罪處大樓所展開過濾清查，因而破獲的網路博弈詐騙機房計有4件，希望透過與商辦大樓主委或保全業者建立暢通的溝通管道，並適時提供犯罪線索於警方，降低犯罪的發生及協助警方破案，有效淨化大樓治安。
台中市第六警分局表示，西屯區商業大樓林立，易藏匿博弈詐騙、地下匯兌機房及類似酒店的私人招待，分局規劃清樓專案，針對可能潛藏犯罪處所，透過警民合作，建立友善通報綿密情資網絡，展開逐一過濾清查，希望能找到犯罪源頭，查緝可能藏身在大樓的犯罪。
為有效執行清樓專案，第六警分局長蔡元戎從本月初開始，陸續率領偵查隊及轄區派出所主管前往轄內大型商辦大樓拜訪總幹事、主委及保全公司，並召開座談會。
召開座談會期間，有總幹事反映，他所在的大樓因樓層承租單位種類多元，夜間常有喝醉民眾在辦公室外喧嘩、吵鬧甚至破壞大樓公物，或因有疑似博弈詐騙、地下匯兌機房，可能造成對該大樓治安觀感不佳，進而影響房價、商辦租金。
第六警分局表示，除就法律層面給予相關建議，並因應大樓特性，提醒商辦大樓總幹事、主委及保全公司可根據短期承租、監視器眾多、門窗緊閉及出入份子複雜等異常特徵，提供犯罪線索，通報警方協同巡查，共同淨化大樓及周邊治安環境。
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