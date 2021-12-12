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影／不滿機車被弄壞 土城2惡煞持刀棒闖保全室傷人劫財

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

戴姓男子不滿楊姓友人弄壞機車，雙方賠償金談不攏，今日半夜2點多，夥同段姓男子持西瓜刀至對方土城區中央路一段地下停車場的保全室尋仇，楊男手腳遭劃傷、幸無生命危險。警方獲報調閱監視器鎖定犯嫌，2小時順利帶回2人到案，均坦承犯行，警詢後依強盜、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，楊男（20歲）日前向戴男（19歲）借機車騎乘，使用時不慎弄壞，戴男不悅要他賠償5萬2000元，不料雙方賠償金額談不攏，戴男今日半夜2點半，與段男各騎一輛機車，至他上班的地下停車場尋仇。

2人將機車停在一樓後，戴男持西瓜刀、段男持棍棒，徒步下樓找楊男理論，戴男問「還錢啦，是要不要還」，二話不說就拿刀猛烈攻擊對方，在保全室內逞兇後，2人翻箱倒櫃，搶走抽屜的4000元現金騎車逃逸。

楊男左手、左腳遭劃傷，當下立刻報案「有人持刀強盜」，警方獲報趕抵，先將他送土城醫院治療，再調閱監視器以車牌追人。今日清晨4點半，警方兵分二路，分別至中和區和新店區，帶回涉案的戴男、段男到案，也查獲犯案用西瓜刀，與贓款4000元；2人坦承犯行，警詢後依強盜、傷害等罪嫌送辦。

戴男不滿友人弄壞機車、賠償金談不攏，今天清晨與段男持西瓜刀，闖入對方地下停車場的保全室傷人劫財；警方2小時內帶回2名犯嫌。記者翁至成／翻攝
戴男不滿友人弄壞機車、賠償金談不攏，今天清晨與段男持西瓜刀，闖入對方地下停車場的保全室傷人劫財；警方2小時內帶回2名犯嫌。記者翁至成／翻攝
土城警方在戴男機車內查獲犯案用的西瓜刀，他坦承犯行。記者翁至成／翻攝
土城警方在戴男機車內查獲犯案用的西瓜刀，他坦承犯行。記者翁至成／翻攝
戴男不滿友人弄壞機車、賠償金談不攏，今天清晨與段男持西瓜刀，闖入對方地下停車場的保全室傷人劫財；警方2小時內帶回2名犯嫌。記者翁至成／翻攝
戴男不滿友人弄壞機車、賠償金談不攏，今天清晨與段男持西瓜刀，闖入對方地下停車場的保全室傷人劫財；警方2小時內帶回2名犯嫌。記者翁至成／翻攝

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