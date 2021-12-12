八旬翁搭電梯忘了自己 警查住址是廢墟、用一招找家人

台中市八旬曾姓老翁疑患有失智症，在9日晚間被人發現，呆站在東區一棟大樓電梯內，但曾翁並非該大樓住戶，熱心住戶將曾帶到附近派出所請警方協處，警方先利用人臉辨識系統，查出曾翁地址，但前往後發現該處住址已廢棄，警方只好沿途詢問附近住戶，幸好找到認識曾翁的鄰居，順利送曾翁返家。

台中市第三警分局合作所巡佐葉健斌、警員林剛平在9日晚間10時許獲報，曾姓老翁（81歲）疑患有失智症，呆站在東區一棟社區大樓內，也不按電梯樓層，經詢問才知，曾翁迷途，熱心住戶才將曾翁送到派出所。

警方調查，曾翁身上未攜帶任何證件，也不知道家中地址，只說得出家住在土地公廟附近，幸好他還記得自己的姓名，輔以人臉辨識系統，查出曾翁登記的戶籍地址，並將曾翁送回戶籍地。

沒想到警方帶曾翁抵達戶籍地時，發現該處已廢棄，沒有人居，曾翁看到也直說「不是我家，我家附近有紅色的」，警方想到，附近的確有間土地公廟，研判曾翁住家可能在附近，因此再帶曾翁前往，並在附近詢問鄰居，終於順利找到認識曾翁的住戶，順利將曾翁送返家。

警方護送曾翁到家門口時，正巧遇見曾翁兒子。曾翁兒子說，當晚到父親住處探望時，見到父親不在家，便十分擔心其是否外出迷了路，已在住家附近找了近2個小時，幸得有警方及熱心民眾的協助，讓父親得以平安返家。