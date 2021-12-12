快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

八旬翁搭電梯忘了自己 警查住址是廢墟、用一招找家人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬曾姓老翁疑患有失智症，在9日晚間被人發現，呆站在東區一棟大樓電梯內，但曾翁並非該大樓住戶，熱心住戶將曾帶到附近派出所請警方協處，警方先利用人臉辨識系統，查出曾翁地址，但前往後發現該處住址已廢棄，警方只好沿途詢問附近住戶，幸好找到認識曾翁的鄰居，順利送曾翁返家。

台中市第三警分局合作所巡佐葉健斌、警員林剛平在9日晚間10時許獲報，曾姓老翁（81歲）疑患有失智症，呆站在東區一棟社區大樓內，也不按電梯樓層，經詢問才知，曾翁迷途，熱心住戶才將曾翁送到派出所。

警方調查，曾翁身上未攜帶任何證件，也不知道家中地址，只說得出家住在土地公廟附近，幸好他還記得自己的姓名，輔以人臉辨識系統，查出曾翁登記的戶籍地址，並將曾翁送回戶籍地。

沒想到警方帶曾翁抵達戶籍地時，發現該處已廢棄，沒有人居，曾翁看到也直說「不是我家，我家附近有紅色的」，警方想到，附近的確有間土地公廟，研判曾翁住家可能在附近，因此再帶曾翁前往，並在附近詢問鄰居，終於順利找到認識曾翁的住戶，順利將曾翁送返家。

警方護送曾翁到家門口時，正巧遇見曾翁兒子。曾翁兒子說，當晚到父親住處探望時，見到父親不在家，便十分擔心其是否外出迷了路，已在住家附近找了近2個小時，幸得有警方及熱心民眾的協助，讓父親得以平安返家。

警方提醒，民眾若家中有失智長者或容易走失的家屬，除了平日多加留意，可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或向台灣失智症協會索取可記載聯絡資訊、長輩健康狀況的「緊急聯絡卡」，也可在隨身物品標示聯繫方式，讓警方或發現者能夠快速聯繫家屬，協助長輩平安返家。

台中市曾姓老翁9日迷途，因呆站在東區大樓的電梯內，被熱心住戶帶到派出所，警方順利送他回家。圖／第三警分局提供
台中市曾姓老翁9日迷途，因呆站在東區大樓的電梯內，被熱心住戶帶到派出所，警方順利送他回家。圖／第三警分局提供

失智症

延伸閱讀

新創意！爬樓梯換獎勵 北市議員建議可推廣

影／台中大樓停車塔電梯突跌落 1樓墜地下2樓釀2傷

奧美限定時尚品牌「回回憶」 攜萬秀洗衣店關注失智症

AI抓出失智症前驅期 及早治療較省力

相關新聞

影／新北耶誕城散場11人打群架 網友諷社會底層爭什麼

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」昨天晚上熱情開唱，茄子蛋、熊仔、玖壹壹等人登場，吸引許多民眾參與，不料晚上近10點散場時...

戀上男網友被騙3萬元 討不回還被虧：以後不要那麼單純

基隆市林姓女子從交友軟體認識「男友」，透過LINE培養感情，並有「友達以上，戀人未滿」曖昧對話。林女約對方見面時，男稱在...

疑施工不慎引起火燒山 中橫便道森林火災今早已控制

中橫便道17.2公里處昨天下午發生森林火警，消防和林務人員上山搶救，今天早上已控制，處理殘火中，初判調查研判，疑似鄰近工...

惡徒賣造！391輛新車助拳 高雄擲3.5億汰換舊警車

高雄市警局警用車普遍高齡化，逾齡率超過6成，高雄市府爭取中央補助投入3.5億元汰換，3月至4月已交付197輛車，最近再交...

新北三重老公寓住宅火警 臥床獨老命危送醫

新北市三重區永福街今天凌晨發生住宅火警，1處老舊公寓5樓深夜竄出濃煙，消防隊迅速撲滅火勢、救出1名75歲臥病行動不便老翁...

影／不滿機車被弄壞 土城2惡煞持刀棒闖保全室傷人劫財

戴姓男子不滿楊姓友人弄壞機車，雙方賠償金談不攏，今日半夜2點多，夥同段姓男子持西瓜刀至對方土城區中央路一段地下停車場的保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。