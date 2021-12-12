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疑路況不熟 轎車高速衝入飲料店3送醫1命危
台19線台南市安定區今凌晨4點多發生轎車高速衝入路旁飲料店，轎車車頭全毀氣囊爆開，車內3名男子受傷送醫，其中1人頭顱有多處撕裂傷命危，初步調查，疑車速過快加上路況不熟釀禍，肇事原因深入釐清中。
這起車禍發生在今凌晨4點多，這輛轎車當時沿著台19線由南往北行駛，載有駕駛及2名乘客，經查3人同為友人出遊，都在30歲左右。
結果，車子高速經過安定區新吉路段時，突然失控右撞入路旁飲料店，車子撞擊後發生巨響，安全氣囊爆開，車頭嚴重凹陷損毀。
台南市消防局119勤務中心獲報後，緊急調派安定、西港消防分隊消防隊員趕往，其中，駕駛已自行脫困，臉部有輕微撕裂傷，初步排除酒駕。
不過，包括右前座及後方兩名男子傷勢嚴重，消防隊員將受困車內右前座男子協助脫困，後座32歲葉姓男子頭顱及後腦勺有多處撕裂傷，身上多處血漬，意識模糊，倒在車旁，3人分別由安定、西港消防分隊救護車緊急送往安南、奇美醫院等救治。葉男仍在加護病房中。詳細肇事原因，警方表示，將等傷者意識穩定後深入調查。
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