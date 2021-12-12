雙12購物今登場 中警跑台中市20公里只為寫這三字提醒
今天是12月12日，不少電商平台都推出購物優惠，但近來因疫情網路詐騙猖獗，台中市刑大經濟組平時承辦反詐騙業務，該組分隊長石松衢因喜愛慢跑，因此想出利用雙腳，在台中市的地圖規畫路線後，寫出「反詐騙」三字，並利用線上慢跑軟體記錄下來，石上周五花了3小時，跑了20公里才大功告成，也提醒消費者，購物時要提高警覺，特別注意。
台中市刑大經濟組平時預防詐欺犯罪，近來因電商平台的雙12購物節要展開，因此該組熱愛慢跑的分隊長石松衢發想，利用平常使用的手機軟體「Marathon」 的運動軌跡紀錄功能，把跑步的路線寫出「反詐騙」三字，進而達到吸引台中市民目光目的，讓運動、反詐騙同時達成。
石松衢說，他平時就有在騎車、跑步，此次為了宣導反詐騙，提前在雙12前規畫路線，在經常慢跑的北屯區，畫了一條路徑長20公里的跑道，可以寫出「反詐騙」三字，經過文心路、昌平路、東山路、景賢路等地，他在10日晚上花了3小時43分，才用雙腳寫出三字。
台中市刑大行政組表示，刑警平日上班時間不固定，如遇重大案件更需不眠不休好幾日，直至案件偵破，體力是每位警察的根本，刑大不少官警都會利用慢跑培養體力，而大隊長林明佐也是其中之一，另外提醒市民，近來也有跑友參加路跑賽事時，遭匯款詐騙，提醒匯款前，要小心求證、防範，有懷疑就撥打165反詐騙專線。
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