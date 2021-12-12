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桃園工地鋼梁墜落釀一死一傷 勞檢處勒令停工、將調查

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一處工地10日發生鋼梁墜落，釀一名女工人死亡、一名男工人受傷意外，市府勞動檢查處初步調查是現場未設置禁止進入吊掛區下方措施，且未正確吊掛所致；勞檢處指出，全案已通報北區職業安全衛生中心調查，將釐清其他人為疏失，事發工地也已勒令停工。

桃園警方指出，桃園區小檜溪重劃區朝陽街上一處工地10日吊掛鋼梁時發生意外，砸中在下方施工的1男1女兩名工人，其中黃姓女子（45歲）傷勢嚴重，送醫搶救仍不治，已報請檢方相驗，男工人則住院治療中。

勞檢處指出，該工地事發前正在進行H型鋼梁吊掛作業，經初步研判是運作時未採取防止吊掛物通過人員上方措施，或設置禁止人員進入吊掛物下方的設備，且未選用適當吊掛用具、未採取正確吊掛方法，導致鋼梁飛落撞擊工人致死。

勞檢處長李賢祥表示，由於該工地為丁類危險性工作場所，全案已通報北區職業安全衛生中心展開調查，將會針對吊車設備、掛勾以及是否有人為疏失導致操作失誤等進行評估與調查，該建案也已勒令停工。

勞檢處表示，營造工程之吊掛作業應對各類起重機具、吊掛用具或吊掛方式做好全面檢查及計畫，且吊掛物下方禁止任何人員進入，吊升與旋轉時也應保持緩慢平順，外伸支撐腳座下地質須無上浮或下陷導致失衡；若吊運長度超過6公尺之構架時，應在適當距離之二端以拉索捆紮拉緊，保持平穩防止擺動。未依規定辦理，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

桃園區小檜溪重劃區工地10日發生鋼梁墜落，造成一名女工人死亡、一名男工人受傷，該工地已遭勒令停工，將調查人為疏失。記者楊湛華／翻攝
桃園區小檜溪重劃區工地10日發生鋼梁墜落，造成一名女工人死亡、一名男工人受傷，該工地已遭勒令停工，將調查人為疏失。記者楊湛華／翻攝

勞檢 桃園

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