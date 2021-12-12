桃園工地鋼梁墜落釀一死一傷 勞檢處勒令停工、將調查

桃園市一處工地10日發生鋼梁墜落，釀一名女工人死亡、一名男工人受傷意外，市府勞動檢查處初步調查是現場未設置禁止進入吊掛區下方措施，且未正確吊掛所致；勞檢處指出，全案已通報北區職業安全衛生中心調查，將釐清其他人為疏失，事發工地也已勒令停工。

桃園警方指出，桃園區小檜溪重劃區朝陽街上一處工地10日吊掛鋼梁時發生意外，砸中在下方施工的1男1女兩名工人，其中黃姓女子（45歲）傷勢嚴重，送醫搶救仍不治，已報請檢方相驗，男工人則住院治療中。

勞檢處指出，該工地事發前正在進行H型鋼梁吊掛作業，經初步研判是運作時未採取防止吊掛物通過人員上方措施，或設置禁止人員進入吊掛物下方的設備，且未選用適當吊掛用具、未採取正確吊掛方法，導致鋼梁飛落撞擊工人致死。

勞檢處長李賢祥表示，由於該工地為丁類危險性工作場所，全案已通報北區職業安全衛生中心展開調查，將會針對吊車設備、掛勾以及是否有人為疏失導致操作失誤等進行評估與調查，該建案也已勒令停工。