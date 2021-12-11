違規迴轉公車橫在路中 機車雙載撞上受傷送醫
台中一輛公車上午在南屯區違規迴轉，橫在四線道路中間，後方機車反應不及，往公車車側直直撞上，機車騎士與乘客均有受傷，意識清楚，送醫救治；警方表示，兩方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因待交大調查釐清。
台中市警方今日上午8時許獲報，許姓司機(56歲、男)在南屯區駕駛公車，沿著永春南路往望高寮方向行駛，途中未依規定迴轉，整輛公車橫在四線道中間，後方的何姓機車騎士反應不及，直直撞上公車車側，導致何與其乘客受傷，送往中港澄清就醫。
警方表示，事故初步判斷，許姓公車司機未依規定迴轉，何姓機車騎士未注意車前狀況，兩方駕駛均無酒駕，許男未受傷，何男與其乘客受傷，意識清楚，送往醫院治療，詳細肇事責任，待由交大後續調查釐清。
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