違規迴轉公車橫在路中 機車雙載撞上受傷送醫

台中一輛公車上午在南屯區違規迴轉，橫在四線道路中間，後方機車反應不及，往公車車側直直撞上，機車騎士與乘客均有受傷，意識清楚，送醫救治；警方表示，兩方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因待交大調查釐清。

台中市警方今日上午8時許獲報，許姓司機(56歲、男)在南屯區駕駛公車，沿著永春南路往望高寮方向行駛，途中未依規定迴轉，整輛公車橫在四線道中間，後方的何姓機車騎士反應不及，直直撞上公車車側，導致何與其乘客受傷，送往中港澄清就醫。