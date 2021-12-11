櫃哥稱「好奇非裔男尺寸有多大」 尾隨進廁所偷拍下場慘了

台灣男子看到一名身材高大的非裔男子往廁所，在好奇心驅使下，跟進廁所拿出手機偷拍，不料卻被對方反拍，最終被捕。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

正所謂「好奇害死貓」，好奇心更可以令人惹上官司！台北有百貨公司專櫃男職員上班期間，看到1名身材高大的非裔男子前往廁所，男職員聲稱「好奇非裔男下體的尺寸有多大」，便跟進廁所拿出手機偷拍。不料男生的舉動被對方發現，而且更被反拍，嚇得他立即逃離現場。男職員事後遭警方拘捕，以涉妨害秘密罪被依法起訴。

據台灣媒體報導，該名在百貨公司專櫃任職的馮姓男子，今年8月值班時，看到1名非裔美國人正要上廁所，他好奇心突發，希望能親眼見證非裔男下體的尺寸是否真的如傳言所說這麼巨大，便拿著手機尾隨對方進廁所。

當時該名非裔男子進了廁所後坐在馬桶上，馮男則趁機將iPhone從門板上方的縫隙伸過去偷拍，但卻被對方察覺，遂立即拿出手機反偷拍蒐證，馮男見狀立即逃離廁所衝回專櫃。

遭偷拍的非裔男子沒有跟著衝出廁所抓住馮男，而是繼續解放，如廁後才向百貨公司的管理公司反映並報警。警方接報後查看監視器畫面，發現犯案人正是在專櫃上班的馮男，立刻將他拘捕法辦。

馮男被捕後，坦承有拿手機偷拍非裔男子如廁，並解釋自己這樣做只是出於好奇心，但由於對方未表示和解願意，台北地檢署調查後認為馮男涉犯妨害秘密罪，依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

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文章授權轉載自《香港01》