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淡水民宅釀氣爆一婦腳灼傷 疑瓦斯爐具老舊釀災

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區英磚路一棟民宅2樓，今天下午1時許發生氣爆，造成廚房對外窗應聲震碎，煮食的58歲江姓婦人，右腳百分之25二度灼傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警消殘火處理，發現氣爆處位於瓦斯爐具，研判爐具老舊所致，確切氣爆原因，仍待火調人員調查釐清。

據了解，58歲江姓婦人，今天下午1時許，在新北市淡水區英磚路其住處2樓烹煮食物。未料，食物才烹煮到一半，廚房就發生氣爆旋竄火煙，強大震波導致廚房對外窗應聲震碎，江婦當場遭氣爆震倒，下半部灼傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

事後轄區警消派員趕抵，經布水線入內搶救，將受傷江拉救出屋外，經檢視江婦右腳百分之25二度灼傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警消殘火處理，發現氣爆處位於瓦斯爐具，研判疑似瓦斯爐老舊，導致氣體外洩所致，確切原因仍待火調人員調查後才能釐清。

58歲江姓婦人，右腳百分之25二度灼傷，緊急送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
58歲江姓婦人，右腳百分之25二度灼傷，緊急送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
民宅氣爆發生在這棟舊公寓2樓。記者曾伯愷／翻攝
民宅氣爆發生在這棟舊公寓2樓。記者曾伯愷／翻攝
氣爆現場。記者曾伯愷／翻攝
氣爆現場。記者曾伯愷／翻攝

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