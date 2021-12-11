淡水民宅釀氣爆一婦腳灼傷 疑瓦斯爐具老舊釀災

新北市淡水區英磚路一棟民宅2樓，今天下午1時許發生氣爆，造成廚房對外窗應聲震碎，煮食的58歲江姓婦人，右腳百分之25二度灼傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警消殘火處理，發現氣爆處位於瓦斯爐具，研判爐具老舊所致，確切氣爆原因，仍待火調人員調查釐清。

據了解，58歲江姓婦人，今天下午1時許，在新北市淡水區英磚路其住處2樓烹煮食物。未料，食物才烹煮到一半，廚房就發生氣爆旋竄火煙，強大震波導致廚房對外窗應聲震碎，江婦當場遭氣爆震倒，下半部灼傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。