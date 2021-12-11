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沒拉手煞車又違停 車輛自移撞特斯拉這下車主慘了

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一名79歲呂姓駕駛，日前將車違停在信義路紅線上，隨即便下車走人。孰料，呂男忘了拉手煞車，導致汽車自行往前移動，直接碰撞前方一輛特斯拉電動車。事後特斯拉車主38歲林男，收到車內「哨兵模式」簡訊通知到場查看，驚見愛車「遭撞」報警處理。事後雙方和解，林男違停則遭警開單告發。

據了解，79歲呂姓駕駛，日前將車違停在新北市林口區信義路紅線路段，呂卻忘了檢查車子有無拉上手煞車？便下車走進一處社區內。未料，該條道路是下坡路段，導致呂男車子往前慢速滑行。不久便撞上前方停車格內，一輛特斯拉電動車。

造成，特斯拉車後保險桿毀損，整個碰撞過程，特斯拉車內啟動「哨兵模式」全都錄成為鐵證，並同步傳送簡訊，通知特斯拉38歲林姓車主到場查看。林姓車主收到手機簡訊，趕緊到場並報警處理。

轄區警獲報派員趕抵，經聯繫呂姓駕駛到場，才知原來是忘了拉上手煞車，事後兩方和解，林男紅線違停部分，警方則依道路交通管理處罰條例第58條之規定開單告發。

汽車沒拉手煞車，往前碰撞特斯拉電動車。記者曾伯愷／翻攝
汽車沒拉手煞車，往前碰撞特斯拉電動車。記者曾伯愷／翻攝
特斯拉電動車遭撞，內部「哨兵模式」全都錄，同步傳送簡訊給車主。記者曾伯愷／翻攝
特斯拉電動車遭撞，內部「哨兵模式」全都錄，同步傳送簡訊給車主。記者曾伯愷／翻攝

特斯拉 違停

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