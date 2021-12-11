聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒拉手煞車又違停 車輛自移撞特斯拉這下車主慘了
新北市林口區一名79歲呂姓駕駛，日前將車違停在信義路紅線上，隨即便下車走人。孰料，呂男忘了拉手煞車，導致汽車自行往前移動，直接碰撞前方一輛特斯拉電動車。事後特斯拉車主38歲林男，收到車內「哨兵模式」簡訊通知到場查看，驚見愛車「遭撞」報警處理。事後雙方和解，林男違停則遭警開單告發。
據了解，79歲呂姓駕駛，日前將車違停在新北市林口區信義路紅線路段，呂卻忘了檢查車子有無拉上手煞車？便下車走進一處社區內。未料，該條道路是下坡路段，導致呂男車子往前慢速滑行。不久便撞上前方停車格內，一輛特斯拉電動車。
造成，特斯拉車後保險桿毀損，整個碰撞過程，特斯拉車內啟動「哨兵模式」全都錄成為鐵證，並同步傳送簡訊，通知特斯拉38歲林姓車主到場查看。林姓車主收到手機簡訊，趕緊到場並報警處理。
轄區警獲報派員趕抵，經聯繫呂姓駕駛到場，才知原來是忘了拉上手煞車，事後兩方和解，林男紅線違停部分，警方則依道路交通管理處罰條例第58條之規定開單告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言