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中橫公路便道火燒山 谷關到德基管制站不開放通行

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

中橫便道今天下午4點多發生火燒山，公路總局谷關工務段接獲通報，已緊急封閉谷關到德基段交通，今天不開放通行，視明天搶救火警情形再評估是否放行。

谷關工務段表示，今天下午獲報，中橫便道17公里靠近光明橋、登仙溪附近上邊坡不明原因起火，梨山消防分隊已出動多輛水車前往搶救。不過，起火點位於路面上方數十公尺，搶救不易，今天下午4點30分和晚上6點貨車通行時段不放行，請駕駛人改道。

火燒山發生時間正值下午4點30分為中橫便道放行時段，德基和谷關管制站外車隊都大排長龍，谷關工務段考量上邊坡可能掉落殘火或碎石，仍未放行，段長呂正安表示，因火勢危及便道通行，經消防人員評估，仍有危險疑慮，下午4點半及夜班貨車暫停開放，已通知上、下行車隊折返，改道宜蘭或南投

中橫公路便道今天火燒山，谷關到德基管制站不開放通行。圖／民眾提供
中橫公路便道今天火燒山，谷關到德基管制站不開放通行。圖／民眾提供
中橫公路便道今天火燒山，谷關到德基管制站不開放通行。圖／民眾提供
中橫公路便道今天火燒山，谷關到德基管制站不開放通行。圖／民眾提供

中橫 南投

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