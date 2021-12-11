中橫公路便道火燒山 谷關到德基管制站不開放通行
中橫便道今天下午4點多發生火燒山，公路總局谷關工務段接獲通報，已緊急封閉谷關到德基段交通，今天不開放通行，視明天搶救火警情形再評估是否放行。
谷關工務段表示，今天下午獲報，中橫便道17公里靠近光明橋、登仙溪附近上邊坡不明原因起火，梨山消防分隊已出動多輛水車前往搶救。不過，起火點位於路面上方數十公尺，搶救不易，今天下午4點30分和晚上6點貨車通行時段不放行，請駕駛人改道。
火燒山發生時間正值下午4點30分為中橫便道放行時段，德基和谷關管制站外車隊都大排長龍，谷關工務段考量上邊坡可能掉落殘火或碎石，仍未放行，段長呂正安表示，因火勢危及便道通行，經消防人員評估，仍有危險疑慮，下午4點半及夜班貨車暫停開放，已通知上、下行車隊折返，改道宜蘭或南投。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言