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影／女駕車直行疑似恍神衝對向車道 先撞2車再撞住家

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損壞，現場狀況狼藉，警方表示，3名駕駛均意識清醒無受傷，但有2人需留院觀察，全案肇事原因將轉由交大釐清。

台中徐姓女子(41歲)今日上午9時許，在黎明路一段駕駛自小客車，往環中路方向直行，行經楓樹二街時，因不明原因，竟往對向車道直衝過去，撞上駕駛自小客車，正準備待轉的蔡女(52歲)，接著又彈回原本車道，擦撞正在駕車直行的張女(50歲)，最後衝入一旁住家，撞毀門外盆栽，也導致他的車引擎蓋上掀，車頭近乎全毀；而蔡女駕駛車輛遭撞後，也撞上路邊的奶茶店家。

據了解，徐女向警方表示，自己因受到過度驚嚇，為何會往對向車道行駛過去，已經不太記得原因了。

警方表示，駕駛3人均無受傷，意識清楚，徐、蔡2人送醫檢查後，目前仍需留院觀察，張女未送醫；警方初判，徐女肇事原因仍需調查，蔡、張2人則未發現肇事原因，3人酒測值均為零，全案肇事責任待交大調查釐清。

徐女最後擦撞上同向車道張女的車輛，導致她車側受受損，滑行後才停下。記者劉柏均／翻攝
徐女最後擦撞上同向車道張女的車輛，導致她車側受受損，滑行後才停下。記者劉柏均／翻攝
正準備待轉遭撞的蔡女，車輛在受撞擊後，衝向路旁的住宅，撞毀了奶茶店。記者劉柏均／翻攝
正準備待轉遭撞的蔡女，車輛在受撞擊後，衝向路旁的住宅，撞毀了奶茶店。記者劉柏均／翻攝
台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損壞，現場狀況狼藉。記者劉柏均／翻攝
台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損壞，現場狀況狼藉。記者劉柏均／翻攝

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