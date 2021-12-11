影／女駕車直行疑似恍神衝對向車道 先撞2車再撞住家

台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損壞，現場狀況狼藉，警方表示，3名駕駛均意識清醒無受傷，但有2人需留院觀察，全案肇事原因將轉由交大釐清。

台中徐姓女子(41歲)今日上午9時許，在黎明路一段駕駛自小客車，往環中路方向直行，行經楓樹二街時，因不明原因，竟往對向車道直衝過去，撞上駕駛自小客車，正準備待轉的蔡女(52歲)，接著又彈回原本車道，擦撞正在駕車直行的張女(50歲)，最後衝入一旁住家，撞毀門外盆栽，也導致他的車引擎蓋上掀，車頭近乎全毀；而蔡女駕駛車輛遭撞後，也撞上路邊的奶茶店家。

據了解，徐女向警方表示，自己因受到過度驚嚇，為何會往對向車道行駛過去，已經不太記得原因了。