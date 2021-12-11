聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女駕車直行疑似恍神衝對向車道 先撞2車再撞住家
台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損壞，現場狀況狼藉，警方表示，3名駕駛均意識清醒無受傷，但有2人需留院觀察，全案肇事原因將轉由交大釐清。
台中徐姓女子(41歲)今日上午9時許，在黎明路一段駕駛自小客車，往環中路方向直行，行經楓樹二街時，因不明原因，竟往對向車道直衝過去，撞上駕駛自小客車，正準備待轉的蔡女(52歲)，接著又彈回原本車道，擦撞正在駕車直行的張女(50歲)，最後衝入一旁住家，撞毀門外盆栽，也導致他的車引擎蓋上掀，車頭近乎全毀；而蔡女駕駛車輛遭撞後，也撞上路邊的奶茶店家。
據了解，徐女向警方表示，自己因受到過度驚嚇，為何會往對向車道行駛過去，已經不太記得原因了。
警方表示，駕駛3人均無受傷，意識清楚，徐、蔡2人送醫檢查後，目前仍需留院觀察，張女未送醫；警方初判，徐女肇事原因仍需調查，蔡、張2人則未發現肇事原因，3人酒測值均為零，全案肇事責任待交大調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言