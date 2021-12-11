彰化住宅火警 1沒意識1沒生命跡象送醫搶救中

彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警，一名男性自行脫困，但女主人被救出時已沒有呼吸心跳，女兒則意識不清，三人都被送往彰化基督教醫院醫搶救。

下午3點多彰化縣消防局接獲通報，派出19輛各式消防車與5輛救護車，消防人員到場時一樓竄出濃煙，拉水線灌救，4點多控制火勢，男主人自行從二樓遮雨棚逃出，沒有大礙，但在一樓後方發現女主人沒有生命跡象，女兒則在樓梯間被發現意識不清。