快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化住宅火警 1沒意識1沒生命跡象送醫搶救中

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警，一名男性自行脫困，但女主人被救出時已沒有呼吸心跳，女兒則意識不清，三人都被送往彰化基督教醫院醫搶救。

下午3點多彰化縣消防局接獲通報，派出19輛各式消防車與5輛救護車，消防人員到場時一樓竄出濃煙，拉水線灌救，4點多控制火勢，男主人自行從二樓遮雨棚逃出，沒有大礙，但在一樓後方發現女主人沒有生命跡象，女兒則在樓梯間被發現意識不清。

消防局指出，現場燃燒面積約15平方公尺，初步了解在一樓客廳起火，詳細起火原因仍待調查。

彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警，一人被救出時沒有呼吸心跳。圖／彰化消防局提供
彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警，一人被救出時沒有呼吸心跳。圖／彰化消防局提供
彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警。圖／彰化消防局提供
彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警。圖／彰化消防局提供

火災

延伸閱讀

彰化乳牛節結合稻草裝置藝術 網美打卡親子嗨翻天

彰化竹塘雞場爆禽流感 撲殺1.6萬隻蛋雞

彰化母子家暴案 王惠美：揭露前即有關懷保護

監院要查彰化母子被家暴案 王惠美親上火線說分明

相關新聞

影／聯結車國一25公里處失控撞護欄 南北向嚴重回堵

今天下午2點20分，一輛聯結車行經國道1號北向25公里處失控，聯結車車頭強力撞擊內側護欄，再往右撞擊外側護欄，整輛車最後...

影／北市私校女中二度遭偷 188位學生共38萬飛了！

台北市貴族私校女中驚傳二次遭竊，損失共38萬2123元新台幣，受害學生188人，士林分局查出金姓男子涉有重嫌，日前持拘票...

桃園工地鋼樑吊掛突脫鉤 墜落砸死下方女工人

桃園市桃園區朝陽街昨天發生一起工安意外，工地吊掛不明原因突然脫鉤，導致鋼樑直接往下墜落，砸向下方正在施工的1男1女，其中...

中橫公路便道火燒山 谷關到德基管制站不開放通行

中橫便道今天下午4點多發生火燒山，公路總局谷關工務段接獲通報，已緊急封閉谷關到德基段交通，今天不開放通行，視明天搶救火警...

影／女駕車直行疑似恍神衝對向車道 先撞2車再撞住家

台中徐姓女子今日上午駕車，直行時因不明原因偏向左偏，衝往對向車道，連撞2輛車，甚至衝向路邊住家，導致鄰近店家與住家財物損...

彰化住宅火警 1沒意識1沒生命跡象送醫搶救中

彰化和美彰草路二段658巷ㄧ處民宅今天下午傳出火警，一名男性自行脫困，但女主人被救出時已沒有呼吸心跳，女兒則意識不清，三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。